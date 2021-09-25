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Lancet, Kovid-19'un kökenini araştıran uzman grubunu dağıttı
Lancet, Kovid-19'un kökenini araştıran uzman grubunu dağıttı
The Lancet dergisinin Kovid-19 Komisyonu Başkanı ve Columbia Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Sachs'ın, Sars-CoV-2 virüsünün kökenini araştıran çalışma grubunu... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T20:09+0300
2021-09-25T20:09+0300
koronavirüs
çin
dünya sağlık örgütü (dsö)
lancet
araştırma
koronavirüs
vuhan
peter daszak
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde Sachs'ın, çalışma grubunun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde yarasa koronavirüslerini araştırmak için ABD fonlarını kullanan New York merkezli EcoHealth Alliance sivil toplum örgütü ile ilişkilerinden endişe duyduğu ifade edildi.Sachs, yaptığı açıklamada, "Bu sadece, çalışmanın ana noktalarından biri olan EcoHealth Alliance ile bu kadar açık bir ilişkisi olan bir çalışma grubu istemedim" ifadelerini kullandı.EcoHealth Alliance Başkanı Dr. Peter Daszak, haziran ayına kadar Lancet'in çalışma grubuna başkanlık etmiş, grubun bazı üyeleri de daha önce Daszak ve EcoHealth Alliance ile işbirliğinde bulunmuştu.WSJ, Daszak’ın, koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarının karşıtı olduğunu bildirdi.Daszak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası uzmanlar grubu içinde Vuhan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından DSÖ’nün raporunda, virüsün laboratuvar menşeili olduğu olasılığının son derece küçük olduğu belirtilmişti. Raporda, koronavirüsün yarasa veya başka hayvanlardan insana geçtiği ifade edilmişti.Sachs, komisyonun, 2022’de bir rapor yayınlamak için komisyonun Sars-CoV-2’in menşeini araştırmaya devam edeceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210922/cinli-arastirmacilar-koronavirusu-yarasalara-salivermek-icin-hibe-teklifinde-bulunmus--1049141453.html
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çin, dünya sağlık örgütü (dsö), lancet, araştırma, koronavirüs, vuhan, peter daszak

Lancet, Kovid-19'un kökenini araştıran uzman grubunu dağıttı

20:09 25.09.2021
© REUTERS / CHINA DAILYKoronavirüs salgınının (Kovid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği ile kent nüfusunun neredeyse tamamına Kovid-19 testi uygulandı.
Koronavirüs salgınının (Kovid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği ile kent nüfusunun neredeyse tamamına Kovid-19 testi uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / CHINA DAILY
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The Lancet dergisinin Kovid-19 Komisyonu Başkanı ve Columbia Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Sachs'ın, Sars-CoV-2 virüsünün kökenini araştıran çalışma grubunu, olası çıkar çatışması nedeniyle dağıttığı bildirildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde Sachs'ın, çalışma grubunun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde yarasa koronavirüslerini araştırmak için ABD fonlarını kullanan New York merkezli EcoHealth Alliance sivil toplum örgütü ile ilişkilerinden endişe duyduğu ifade edildi.
Sachs, yaptığı açıklamada, "Bu sadece, çalışmanın ana noktalarından biri olan EcoHealth Alliance ile bu kadar açık bir ilişkisi olan bir çalışma grubu istemedim" ifadelerini kullandı.
EcoHealth Alliance Başkanı Dr. Peter Daszak, haziran ayına kadar Lancet'in çalışma grubuna başkanlık etmiş, grubun bazı üyeleri de daha önce Daszak ve EcoHealth Alliance ile işbirliğinde bulunmuştu.
WSJ, Daszak’ın, koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarının karşıtı olduğunu bildirdi.
Daszak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası uzmanlar grubu içinde Vuhan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından DSÖ’nün raporunda, virüsün laboratuvar menşeili olduğu olasılığının son derece küçük olduğu belirtilmişti. Raporda, koronavirüsün yarasa veya başka hayvanlardan insana geçtiği ifade edilmişti.
Sachs, komisyonun, 2022’de bir rapor yayınlamak için komisyonun Sars-CoV-2’in menşeini araştırmaya devam edeceğini söyledi.
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