https://tr.sputniknews.com/20210925/lancet-kovid-19un-kokenini-arastiran-uzman-grubunu-dagitti-1049246446.html

Lancet, Kovid-19'un kökenini araştıran uzman grubunu dağıttı

Lancet, Kovid-19'un kökenini araştıran uzman grubunu dağıttı

The Lancet dergisinin Kovid-19 Komisyonu Başkanı ve Columbia Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Sachs'ın, Sars-CoV-2 virüsünün kökenini araştıran çalışma grubunu... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T20:09+0300

2021-09-25T20:09+0300

2021-09-25T20:09+0300

koronavirüs

çin

dünya sağlık örgütü (dsö)

lancet

araştırma

koronavirüs

vuhan

peter daszak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045195764_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_408378dd657722dd02265b3aa282af72.jpg

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde Sachs'ın, çalışma grubunun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde yarasa koronavirüslerini araştırmak için ABD fonlarını kullanan New York merkezli EcoHealth Alliance sivil toplum örgütü ile ilişkilerinden endişe duyduğu ifade edildi.Sachs, yaptığı açıklamada, "Bu sadece, çalışmanın ana noktalarından biri olan EcoHealth Alliance ile bu kadar açık bir ilişkisi olan bir çalışma grubu istemedim" ifadelerini kullandı.EcoHealth Alliance Başkanı Dr. Peter Daszak, haziran ayına kadar Lancet'in çalışma grubuna başkanlık etmiş, grubun bazı üyeleri de daha önce Daszak ve EcoHealth Alliance ile işbirliğinde bulunmuştu.WSJ, Daszak’ın, koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarının karşıtı olduğunu bildirdi.Daszak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası uzmanlar grubu içinde Vuhan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından DSÖ’nün raporunda, virüsün laboratuvar menşeili olduğu olasılığının son derece küçük olduğu belirtilmişti. Raporda, koronavirüsün yarasa veya başka hayvanlardan insana geçtiği ifade edilmişti.Sachs, komisyonun, 2022’de bir rapor yayınlamak için komisyonun Sars-CoV-2’in menşeini araştırmaya devam edeceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210922/cinli-arastirmacilar-koronavirusu-yarasalara-salivermek-icin-hibe-teklifinde-bulunmus--1049141453.html

çin

vuhan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, dünya sağlık örgütü (dsö), lancet, araştırma, koronavirüs, vuhan, peter daszak