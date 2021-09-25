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Lancet, Kovid-19'un kökenini araştıran uzman grubunu dağıttı
© REUTERS / CHINA DAILYKoronavirüs salgınının (Kovid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği ile kent nüfusunun neredeyse tamamına Kovid-19 testi uygulandı.
© REUTERS / CHINA DAILY
The Lancet dergisinin Kovid-19 Komisyonu Başkanı ve Columbia Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Sachs'ın, Sars-CoV-2 virüsünün kökenini araştıran çalışma grubunu, olası çıkar çatışması nedeniyle dağıttığı bildirildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde Sachs'ın, çalışma grubunun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde yarasa koronavirüslerini araştırmak için ABD fonlarını kullanan New York merkezli EcoHealth Alliance sivil toplum örgütü ile ilişkilerinden endişe duyduğu ifade edildi.
Sachs, yaptığı açıklamada, "Bu sadece, çalışmanın ana noktalarından biri olan EcoHealth Alliance ile bu kadar açık bir ilişkisi olan bir çalışma grubu istemedim" ifadelerini kullandı.
"Columbia University professor Jeffrey Sachs said he has disbanded a task force of scientists probing..origins of Covid-19 in favor of wider biosafety research."— Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) September 25, 2021
Lancet task force probing origins of Covid-19 disbanded in favor of wider biosafety research https://t.co/7KBQuFfJ2V
EcoHealth Alliance Başkanı Dr. Peter Daszak, haziran ayına kadar Lancet'in çalışma grubuna başkanlık etmiş, grubun bazı üyeleri de daha önce Daszak ve EcoHealth Alliance ile işbirliğinde bulunmuştu.
WSJ, Daszak’ın, koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarının karşıtı olduğunu bildirdi.
Daszak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası uzmanlar grubu içinde Vuhan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından DSÖ’nün raporunda, virüsün laboratuvar menşeili olduğu olasılığının son derece küçük olduğu belirtilmişti. Raporda, koronavirüsün yarasa veya başka hayvanlardan insana geçtiği ifade edilmişti.
Sachs, komisyonun, 2022’de bir rapor yayınlamak için komisyonun Sars-CoV-2’in menşeini araştırmaya devam edeceğini söyledi.