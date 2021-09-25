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'Maske zorunluluğu olmayan okullarda Kovid-19'un yayılımı 3.5 kat daha fazla'
'Maske zorunluluğu olmayan okullarda Kovid-19'un yayılımı 3.5 kat daha fazla'
ABD'de yapılan bir araştırma, maske zorunluluğu olmayan okullarda koronavirüs yayılımının 3.5 kat fazla olduğu ortaya koydu. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:18+0300
2021-09-25T18:18+0300
koronavirüs
okul
çocuklar
vaka
koronavirüs
kovid-19
delta varyantı
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Kovid-19 salgınında yoğun aşılama dönemine girilmesi ile Türkiye dahil bir çok ülke okullarda yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Okul yönetimleri Kovid-19'a karşı yoğun önlemler alıyorlar ancak çocukların nasıl korunacağı konusunda net bir prosedür yok.New York Times'da (NYT) yer alan habere göre, ABD'de okul maskesi yönergeleri ülkenin birçok yerinde tartışmalara yol açtı.Tartışmaların alevlendiği günlerde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan iki çalışma, Delta varyantının dolaşımda olduğu durumlarda bile maskelerin çocukları koronavirüsten koruduğuna dair kanıtlar sunuyor.Çocukların, temmuz ayında okula döndüğü Arizona'da yürütülen bir araştırma, personel ve öğrencilerin maske takmadığı okullarda virüse yakalanma olasılığının, maskeyi zorunlu kılan okullara göre okullara göre 3.5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.İkinci bir çalışma ise ABD'deki 520 farklı ilçedeki çocukların enfeksiyonlarını inceledi ve maskenin zorunlu olmadığı okullarda vakaların çok daha yüksek oranda arttığını buldu.Okulların başlamasından önceki hafta ile okulun ikinci haftası arasında, pediatrik enfeksiyon sayısı maske zorunluluğu olmayan ilçelerde 100 binde 35 vaka artarken, okul maskesi zorunluluğu olan ilçelerde 100 binde 16 vaka arttı.'191 okulda Kovid-19 tespit edildi'Okulların sadece yüzde 21'i açıldıktan sonra evrensel bir maske talimatı uyguladı ve neredeyse yarısında hiç maske gerekliliği yoktu. 15 Temmuz ve 31 Ağustos arasında, okul başladıktan yaklaşık bir hafta sonra 191 okulda koronavirüs tespit edildi ve bunların yüzde 60'ı maske zorunluluğu olmayan okullarda meydana geldi.CDC, okullarda koronavirüs salgınlarını önlemek için katmanlı bir yaklaşım öneriyor: Maskeleme, mesafe, hastayken evde kalma ve uygun olanlar için aşılama.
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okul, çocuklar, vaka, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı

'Maske zorunluluğu olmayan okullarda Kovid-19'un yayılımı 3.5 kat daha fazla'

18:18 25.09.2021
© AAÇocuk, koronavirüs, maske
Çocuk, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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ABD'de yapılan bir araştırma, maske zorunluluğu olmayan okullarda koronavirüs yayılımının 3.5 kat fazla olduğu ortaya koydu.
Kovid-19 salgınında yoğun aşılama dönemine girilmesi ile Türkiye dahil bir çok ülke okullarda yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Okul yönetimleri Kovid-19'a karşı yoğun önlemler alıyorlar ancak çocukların nasıl korunacağı konusunda net bir prosedür yok.
New York Times'da (NYT) yer alan habere göre, ABD'de okul maskesi yönergeleri ülkenin birçok yerinde tartışmalara yol açtı.
Tartışmaların alevlendiği günlerde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan iki çalışma, Delta varyantının dolaşımda olduğu durumlarda bile maskelerin çocukları koronavirüsten koruduğuna dair kanıtlar sunuyor.
Çocukların, temmuz ayında okula döndüğü Arizona'da yürütülen bir araştırma, personel ve öğrencilerin maske takmadığı okullarda virüse yakalanma olasılığının, maskeyi zorunlu kılan okullara göre okullara göre 3.5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
İkinci bir çalışma ise ABD'deki 520 farklı ilçedeki çocukların enfeksiyonlarını inceledi ve maskenin zorunlu olmadığı okullarda vakaların çok daha yüksek oranda arttığını buldu.
Okulların başlamasından önceki hafta ile okulun ikinci haftası arasında, pediatrik enfeksiyon sayısı maske zorunluluğu olmayan ilçelerde 100 binde 35 vaka artarken, okul maskesi zorunluluğu olan ilçelerde 100 binde 16 vaka arttı.

'191 okulda Kovid-19 tespit edildi'

Okulların sadece yüzde 21'i açıldıktan sonra evrensel bir maske talimatı uyguladı ve neredeyse yarısında hiç maske gerekliliği yoktu. 15 Temmuz ve 31 Ağustos arasında, okul başladıktan yaklaşık bir hafta sonra 191 okulda koronavirüs tespit edildi ve bunların yüzde 60'ı maske zorunluluğu olmayan okullarda meydana geldi.
CDC, okullarda koronavirüs salgınlarını önlemek için katmanlı bir yaklaşım öneriyor: Maskeleme, mesafe, hastayken evde kalma ve uygun olanlar için aşılama.
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