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Melih Gökçek ifade verdi
Melih Gökçek ifade verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, belediyenin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikayeti... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T02:15+0300
2021-09-25T02:15+0300
politika
ankara
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY’ye imar rantı sağladığı iddiasıyla, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Melih Gökçek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı.'FETÖ'cülükle suçlanacak son iki kişiden biriyim'Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, “Türkiyede özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim” dedi.'Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
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ankara, türkiye, ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek

Melih Gökçek ifade verdi

02:15 25.09.2021
© Fotoğraf : DHARecep Tayyip Erdoğan - Melih Gökçek
Recep Tayyip Erdoğan - Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Fotoğraf : DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, belediyenin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY’ye imar rantı sağladığı iddiasıyla, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Melih Gökçek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı.

'FETÖ'cülükle suçlanacak son iki kişiden biriyim'

Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, “Türkiyede özellikle FETÖ’cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim” dedi.

'Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
"Mesela ben FETÖ’cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. 117 dosya var, bunlar içinde FETÖ’cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖcü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, ‘Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan’a işi sarkıtabilir miyiz’ olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur."
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