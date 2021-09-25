Melih Gökçek ifade verdi

"Mesela ben FETÖ’cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. 117 dosya var, bunlar içinde FETÖ’cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖcü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, ‘Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan’a işi sarkıtabilir miyiz’ olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur."