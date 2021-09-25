Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Geçen hafta Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan yeni açıklamaya göre, hava sıcaklığı 2 derece artacak.Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.Meteorolojiden gelen bilgilere göre soğuk hava dalgası etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar 10 derece birden artacak.Yapılan açıklamada bugün Marmara, Ege ve Akdeniz’de güneşli havanın etkili olacağı belirtildi. Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde sağanak etkisini kuvvetli gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının Türkiye genelinde 2 derece artacağı, kuzey kesimlerinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.
Geçen hafta Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan yeni açıklamaya göre, hava sıcaklığı 2 derece artacak.
Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteorolojiden gelen bilgilere göre soğuk hava dalgası etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar 10 derece birden artacak.
Yapılan açıklamada bugün Marmara, Ege ve Akdeniz’de güneşli havanın etkili olacağı belirtildi. Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde sağanak etkisini kuvvetli gösterecek.