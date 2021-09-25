https://tr.sputniknews.com/20210925/milli-savunma-bakanligi-pence-yildirim-harekati-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1049231328.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T00:45+0300

2021-09-25T00:45+0300

2021-09-25T00:45+0300

türkiye

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

türkiye

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şehit, milli savunma bakanlığı (msb)