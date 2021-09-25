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https://tr.sputniknews.com/20210925/misir-ve-suriye-disisleri-bakanlari-10-yil-aradan-sonra-ilk-kez-bir-araya-geldi-1049234727.html
Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi
Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile Suriye krizinin çözüm yollarını görüştü. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T05:41+0300
2021-09-25T05:41+0300
dünya
suriye
mısır
faysal mikdad
bm genel kurulu
görüşme
samih şukri
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Şukri ile Mikdad, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya geldi.Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şukri ile Mikdad'ın, Suriye'deki krizin çözüm yollarını görüştüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise görüşmede, Suriye krizinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve bunun sonlandırılması için ortak hareket edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.Söz konusu görüşmenin, Arap Birliğinin, 2 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtildi.Mikdad'ın New York'ta Moritanya, Ürdün, Umman ve Irak dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210924/urdun-disisleri-bakani-safedi-suriye-disisleri-bakani-mikdad-ile-new-yorkta-gorustu-1049204281.html
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suriye, mısır, faysal mikdad, bm genel kurulu, görüşme, samih şukri

Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi

05:41 25.09.2021
© SputnikSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile Suriye krizinin çözüm yollarını görüştü.
Şukri ile Mikdad, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya geldi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şukri ile Mikdad'ın, Suriye'deki krizin çözüm yollarını görüştüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise görüşmede, Suriye krizinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve bunun sonlandırılması için ortak hareket edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.
Söz konusu görüşmenin, Arap Birliğinin, 2 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtildi.
Mikdad'ın New York'ta Moritanya, Ürdün, Umman ve Irak dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü aktarıldı.
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