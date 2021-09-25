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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:37+0300
2021-09-25T18:38+0300
türkiye
operasyon
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
pyd/ypg
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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operasyon, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pyd/ypg, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

18:37 25.09.2021 (güncellendi: 18:38 25.09.2021)
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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