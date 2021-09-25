https://tr.sputniknews.com/20210925/msb-zeytin-dali-bolgesinde-6-pkkypgli-etkisiz-hale-getirildi-1049245531.html

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T18:37+0300

2021-09-25T18:37+0300

2021-09-25T18:38+0300

türkiye

operasyon

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

pyd/ypg

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

türkiye

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operasyon, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pyd/ypg, milli savunma bakanlığı (msb)