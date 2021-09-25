https://tr.sputniknews.com/20210925/osmaniyede-yanan-agaclar-yeniden-yesillenmeye-basladi-1049240870.html

Osmaniye'de yanan ağaçlar yeniden yeşillenmeye başladı

Osmaniye'de yanan ağaçlar yeniden yeşillenmeye başladı

Osmaniye'nin Kazmaca köyünde çıkan yangında bin 500 hektar alan yanarak küle döndü. Temmuz ayındaki yangının ardından küllerin arasından ağaçlar yeniden... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T15:21+0300

2021-09-25T15:21+0300

2021-09-25T15:21+0300

yaşam

osmaniye

yangın

filiz

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Osmaniye Kazmaca köyünde temmuz ayındaki yangında küle dönen ormanlık alan yeşillenmeye başladı.Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı.Yerleşim yerini tehdit eden alevler sonucu Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olarak Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.Yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alan, bazı evler ve ahırlar yanarken hayvanlarda telef olmuştu.Yangının ardından etkili olan yağışlarla birlikte birçok bitki ve ağaç türüne ait filizler küllerin arasından çıkarak yeniden doğuşun simgesi oldu. Felaketin rengi siyah, yeşile boyanmaya başladı.Filizlerin yoğunluğu ve bazılarının boylarının 1 metreyi aştığı görülürken, doğa tekrardan kendi rengine bürünmeye başladı.Ayrıca yangın öncesi dikimi yeni yapılan fidanların tamamen yanarak küle dönmesiyle arazi üzerinde yanmış fidanların köklerinden yeşillikler fışkırdığı görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210729/osmaniyedeki-yanginla-ilgili-5-gozlati-1045084981.html

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osmaniye, yangın, filiz