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https://tr.sputniknews.com/20210925/pentagon-lockheed-martin-sirketinden-1-milyar-dolar-degerinde-16-f-35-ucagi-daha-siparis-etti-1049231787.html
Pentagon, Lockheed Martin şirketinden 1 milyar dolar değerinde 16 F-35 uçağı daha sipariş etti
Pentagon, Lockheed Martin şirketinden 1 milyar dolar değerinde 16 F-35 uçağı daha sipariş etti
Pentagon, üretici şirket Lockheed Martin'den toplam maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan 16 adet F-35 jeti daha sipariş ettiklerini duyurdu. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T01:08+0300
2021-09-25T01:08+0300
2021-09-25T01:08+0300
savunma
abd
pentagon
f-35
lockheed martin
sipariş
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'den donanma ve hava kuvvetlerinin kullanımına sunulacak 16 adet F-35 jeti sipariş ettiklerini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirket ile yapılan sözleşme değişikliğinin maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, sipariş edilen uçaklarının 10'unun hava kuvvetlerine, 6'sının ise donanmaya tahsis edileceği belirtildi.F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210826/rus-radar-sistemleri-ureticisi-gorunmez-f-35-savas-ucaklarini-nasil-izlediklerini-anlatti-1048358740.html
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abd, pentagon, f-35, lockheed martin, sipariş
Pentagon, Lockheed Martin şirketinden 1 milyar dolar değerinde 16 F-35 uçağı daha sipariş etti
Pentagon, üretici şirket Lockheed Martin'den toplam maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan 16 adet F-35 jeti daha sipariş ettiklerini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (
Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'den donanma ve hava kuvvetlerinin kullanımına sunulacak 16 adet F-35 jeti sipariş ettiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirket ile yapılan sözleşme değişikliğinin maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, sipariş edilen uçaklarının 10'unun hava kuvvetlerine, 6'sının ise donanmaya tahsis edileceği belirtildi.
F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse
400 milyar dolara mal oldu.