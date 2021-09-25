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https://tr.sputniknews.com/20210925/pkknin-51-mensubu-pesmerge-guclerine-katildi-iddiasi-1049248732.html
'PKK'nın 51 mensubu Peşmerge güçlerine katıldı' iddiası
'PKK'nın 51 mensubu Peşmerge güçlerine katıldı' iddiası
Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 51 PKK mensubunun örgütten ayrıldığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine katıldığı... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T22:52+0300
2021-09-25T22:52+0300
dünya
irak
pkk
peşmerge
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan haberde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Aşti Koçer'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.Koçer, Sincar Dağı’nda terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrıldığını ve Sincar Peşmerge Komutanlığı ile ilişkiye geçtiğini söyledi.Habere göre, örgütü terk eden 51 PKK mensubu Peşmerge güçlerine katıldı.Konuya ilişkin IKBY hükümetinden ise bir açıklama yapılmadı.
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, pkk, peşmerge, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

'PKK'nın 51 mensubu Peşmerge güçlerine katıldı' iddiası

22:52 25.09.2021
© AFP 2021 / Safin HamedIKBY'de Peşmerge savaşçılarının mezuniyet töreni
IKBY'de Peşmerge savaşçılarının mezuniyet töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AFP 2021 / Safin Hamed
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Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 51 PKK mensubunun örgütten ayrıldığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi.
Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan haberde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Aşti Koçer'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.
Koçer, Sincar Dağı’nda terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrıldığını ve Sincar Peşmerge Komutanlığı ile ilişkiye geçtiğini söyledi.
Habere göre, örgütü terk eden 51 PKK mensubu Peşmerge güçlerine katıldı.
Konuya ilişkin IKBY hükümetinden ise bir açıklama yapılmadı.
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