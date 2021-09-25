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https://tr.sputniknews.com/20210925/putin-dumaya-giren-partilerin-liderleriyle-gorustu-1049246236.html
Putin, Duma'ya giren partilerin liderleriyle görüştü
Putin, Duma'ya giren partilerin liderleriyle görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na giren siyasi partilerin liderleriyle görüştü. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T19:56+0300
2021-09-25T19:56+0300
dünya
rusya
vladimir putin
birleşik rusya partisi
seçim
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimler sonucu Duma’ya girmeyi başaran 5 partinin liderleriyle görüştü.Görüşmeye, seçimleri kazanan Birleşik Rusya partisinin liderleri Dmitriy Medvedev ve Sergey Neverov, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, Adil Rusya partisinin lideri Sergey Mironov ve Yeni İnsanlar Partisi Başkanı Aleksey Neçayev’in yanı sıra, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de katıldı.Putin, seçimler sonucu Duma’ya girmeyi başaran 5 partinin liderleriyle görüşmenin başında, "Öncelikle, seçimler sonucu Duma’ya geçen siyasi partilerin liderlerinin hazır bulunduğu bu toplantıda hepinizi selamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.'Bileşik Rusya, hala lider olduğunu kanıtladı'Oylamaya katılan vatandaşlara teşekkür eden Rusya lideri, "Rusya vatandaşları, anayasal egemen haklarını hayata geçirerek Duma milletvekillerini belirledi. Seçimler açık ve yasalara uygun şekilde geçti. Katılım oranı yüksekti. Oylamaya seçmenlerin yarısından fazlası katıldı. Bu bağlamda, sandıkta, evlerinde veya uzaktan oyunu veren tüm Rusya vatandaşlarına bir kez daha teşekkür ederim" dedi.Duma seçimlerini kazanan Birleşik Rusya partisini tebrik eden Putin, "Birleşik Rusya, halâ lider olduğunu kanıtladı" diye konuştu.Duma’da, 1999’dan bu yana ilk kez 5 partinin olacağına dikkat çeken Devlet Başkanı, "Bu, seçim kurallarının ve süreçlerinin demokratik olduğunu, ülkemizde demokrasinin geliştiğini ve farklı siyasi güçlerin kendini gösterme fırsatına sahip olduğunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.'Duma'nın rolü önemli ölçüde arttı'Duma’nın, Rusya ve vatandaşlarının yararı için yoğun çalışması gerektiğini söyleyen Putin, "Devlet Dumasının, güncellenen anayasaya göre rolünün önemli ölçüde arttığını kaydetmek isterim. Bu bağlamda, milletvekillerinin yükümlülüğü eskisinden çok daha büyük. Kimin hangi partiden olduğu önemli değil. Elbette vaat edilen her şey yerine getirilmeli" diye kaydetti.Duma’daki deneyimli veya yeni olsun tüm parti ve siyasi güçlerin, seçmenlerin gösterdiği güveni haklı çıkarmak için Rusya karşısındaki sorumluluklarının farkında olduğu umudunu dile getiren ülke lideri, "Hepinize başarılar diliyorum" dedi.Duma’nın görevlerini sıralayan Rusya Devlet Başkanı, aralarında yoksulluğu en aza indirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, modern eğitim ve sağlık hizmetlerinin düzeyini ve erişilebilirliğini artırmak, ekonominin yapısında ileri teknoloji sektörleri lehine değişiklikleri sürdürmek olduğunu söyledi.Siyasi partilerin seçim kampanyası sırasında insanlarla aktif diyalog içinde olduğuna, çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çeken Putin, "Böyle azami ve yoğun açıklık, açık çalışma tarzı, milletvekilleri için tüm yetki dönemi boyunca norm haline gelmeli" yorumunu yaptı.Duma seçimleriRusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını cuma günü açıklamayı planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210922/rus-senator-puskov-abnin-duma-secimlerini-tanimamasi-rusyayla-iliskileri-koparir-1049148490.html
https://tr.sputniknews.com/20210922/madurodan-rusya-halkina-basariyla-gerceklestirilen-duma-secimleri-icin-tebrik-mesaji-1049127620.html
https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyada-tamamlanan-duma-secimleri-sonucunda-partilerin-yeni-koltuk-dagilimi-belli-oldu-1049118104.html
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rusya, vladimir putin, birleşik rusya partisi, seçim, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Putin, Duma'ya giren partilerin liderleriyle görüştü

19:56 25.09.2021
© Sputnik / Алексей ДружининRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na giren siyasi partilerin liderleriyle görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimler sonucu Duma’ya girmeyi başaran 5 partinin liderleriyle görüştü.
Görüşmeye, seçimleri kazanan Birleşik Rusya partisinin liderleri Dmitriy Medvedev ve Sergey Neverov, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, Adil Rusya partisinin lideri Sergey Mironov ve Yeni İnsanlar Partisi Başkanı Aleksey Neçayev’in yanı sıra, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de katıldı.
Putin, seçimler sonucu Duma’ya girmeyi başaran 5 partinin liderleriyle görüşmenin başında, "Öncelikle, seçimler sonucu Duma’ya geçen siyasi partilerin liderlerinin hazır bulunduğu bu toplantıda hepinizi selamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
DÜNYA
Rus Senatör Puşkov: AB’nin Duma seçimlerini tanımaması Rusya’yla ilişkileri koparır
22 Eylül, 17:16

'Bileşik Rusya, hala lider olduğunu kanıtladı'

Oylamaya katılan vatandaşlara teşekkür eden Rusya lideri, "Rusya vatandaşları, anayasal egemen haklarını hayata geçirerek Duma milletvekillerini belirledi. Seçimler açık ve yasalara uygun şekilde geçti. Katılım oranı yüksekti. Oylamaya seçmenlerin yarısından fazlası katıldı. Bu bağlamda, sandıkta, evlerinde veya uzaktan oyunu veren tüm Rusya vatandaşlarına bir kez daha teşekkür ederim" dedi.
Duma seçimlerini kazanan Birleşik Rusya partisini tebrik eden Putin, "Birleşik Rusya, halâ lider olduğunu kanıtladı" diye konuştu.
Duma’da, 1999’dan bu yana ilk kez 5 partinin olacağına dikkat çeken Devlet Başkanı, "Bu, seçim kurallarının ve süreçlerinin demokratik olduğunu, ülkemizde demokrasinin geliştiğini ve farklı siyasi güçlerin kendini gösterme fırsatına sahip olduğunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
DÜNYA
Maduro'dan Rusya halkına başarıyla gerçekleştirilen Duma seçimleri için tebrik mesajı
22 Eylül, 02:42

'Duma'nın rolü önemli ölçüde arttı'

Duma’nın, Rusya ve vatandaşlarının yararı için yoğun çalışması gerektiğini söyleyen Putin, "Devlet Dumasının, güncellenen anayasaya göre rolünün önemli ölçüde arttığını kaydetmek isterim. Bu bağlamda, milletvekillerinin yükümlülüğü eskisinden çok daha büyük. Kimin hangi partiden olduğu önemli değil. Elbette vaat edilen her şey yerine getirilmeli" diye kaydetti.
Duma’daki deneyimli veya yeni olsun tüm parti ve siyasi güçlerin, seçmenlerin gösterdiği güveni haklı çıkarmak için Rusya karşısındaki sorumluluklarının farkında olduğu umudunu dile getiren ülke lideri, "Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Duma’nın görevlerini sıralayan Rusya Devlet Başkanı, aralarında yoksulluğu en aza indirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, modern eğitim ve sağlık hizmetlerinin düzeyini ve erişilebilirliğini artırmak, ekonominin yapısında ileri teknoloji sektörleri lehine değişiklikleri sürdürmek olduğunu söyledi.
Siyasi partilerin seçim kampanyası sırasında insanlarla aktif diyalog içinde olduğuna, çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çeken Putin, "Böyle azami ve yoğun açıklık, açık çalışma tarzı, milletvekilleri için tüm yetki dönemi boyunca norm haline gelmeli" yorumunu yaptı.
Rusya, Duma seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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Rusya’da tamamlanan Duma seçimleri sonucunda partilerin yeni koltuk dağılımı belli oldu
21 Eylül, 19:58

Duma seçimleri

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.
Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını cuma günü açıklamayı planlıyor.
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