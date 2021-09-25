https://tr.sputniknews.com/20210925/putin-jirinovskiyin-sibiryaya-surgun-fikrini-reddetti-1049247757.html

Putin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti

Putin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Jirinovskiy, Sibirya'nın ihtiyaç duyduğu işgücünü, insanları sürgüne yollayarak sağlamayı teklif etti. Devlet... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T21:46+0300

2021-09-25T21:46+0300

2021-09-25T21:46+0300

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rusya

vladimir putin

vladimir jirinovskiy

sürgün

sibirya

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LDPR Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün, parlamentodaki partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, Sibirya’nın ihtiyaç duyduğu işgücünün, sürgüne insan yollamakla sağlamayı teklif etti.Putin, "İşgücünü, sürgüne yollanan insanlar sayesinde sağlamak bizim yöntemimiz değil. Bu en azından çalışmayacak. Üstelik son derece acımasızca" ifadelerini kullandı.Rus lider, "Modern, ilginç, gelecek vaat eden, iyi ücretli, üretim beklentisinin olumlu olacağı iş yerleri yaratmak gerekiyor. Bu yapılırsa insanlar da oraya gider. Sürgüne göndermeye gerek yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210925/putin-dumaya-giren-partilerin-liderleriyle-gorustu-1049246236.html

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