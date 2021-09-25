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https://tr.sputniknews.com/20210925/putin-jirinovskiyin-sibiryaya-surgun-fikrini-reddetti-1049247757.html
Putin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti
Putin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Jirinovskiy, Sibirya'nın ihtiyaç duyduğu işgücünü, insanları sürgüne yollayarak sağlamayı teklif etti. Devlet... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T21:46+0300
2021-09-25T21:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
vladimir jirinovskiy
sürgün
sibirya
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LDPR Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün, parlamentodaki partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, Sibirya’nın ihtiyaç duyduğu işgücünün, sürgüne insan yollamakla sağlamayı teklif etti.Putin, "İşgücünü, sürgüne yollanan insanlar sayesinde sağlamak bizim yöntemimiz değil. Bu en azından çalışmayacak. Üstelik son derece acımasızca" ifadelerini kullandı.Rus lider, "Modern, ilginç, gelecek vaat eden, iyi ücretli, üretim beklentisinin olumlu olacağı iş yerleri yaratmak gerekiyor. Bu yapılırsa insanlar da oraya gider. Sürgüne göndermeye gerek yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210925/putin-dumaya-giren-partilerin-liderleriyle-gorustu-1049246236.html
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rusya, vladimir putin, vladimir jirinovskiy, sürgün, sibirya

Putin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti

21:46 25.09.2021
© Sputnik / Алексей ДружининRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Jirinovskiy, Sibirya'nın ihtiyaç duyduğu işgücünü, insanları sürgüne yollayarak sağlamayı teklif etti. Devlet Başkanı Putin, "Bu, son derece acımasızca uygulama. Üstelik işe yaramayacak" dedi.
LDPR Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün, parlamentodaki partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, Sibirya’nın ihtiyaç duyduğu işgücünün, sürgüne insan yollamakla sağlamayı teklif etti.
Putin, "İşgücünü, sürgüne yollanan insanlar sayesinde sağlamak bizim yöntemimiz değil. Bu en azından çalışmayacak. Üstelik son derece acımasızca" ifadelerini kullandı.
Rus lider, "Modern, ilginç, gelecek vaat eden, iyi ücretli, üretim beklentisinin olumlu olacağı iş yerleri yaratmak gerekiyor. Bu yapılırsa insanlar da oraya gider. Sürgüne göndermeye gerek yok" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
DÜNYA
Putin, Duma'ya giren partilerin liderleriyle görüştü
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