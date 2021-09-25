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Putin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti
Putin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Duma'daki siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, ülkede yeni bir FIFA Dünya Kupası etkinliğini daha düzenleme... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T23:17+0300
2021-09-25T23:17+0300
2021-09-25T23:21+0300
dünya
rusya
vladimir putin
duma
seçim
fifa dünya kupası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimler neticesinde alt parlamento kanadı Duma'da temsil edilme hakkını kazanan partilerin liderleriyle görüşmede, yeni bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesi olasılığını düşünmeyi önerdi.Putin, "Spora gelince, futsaldaki başarıları biliyorum, tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu yüksek statünün tekrar tekrar yinelenmesini umuyorum. Zamanında Dünya Futbol Şampiyonası'nı düzenledik, en üst düzeyde gerçekleştirdik. Gelin düşünelim, bir Dünya Kupası'na daha mı ev sahipliği yapsak?" ifadelerini kullandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçen günlerde, Rusya'nın büyük futbol ülkesi olduğunu söylemişti.Rusya'da 2018'de FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Turnuvadan Fransa galip çıkmıştı.
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Putin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti
23:17 25.09.2021 (güncellendi: 23:21 25.09.2021)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Duma'daki siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, ülkede yeni bir FIFA Dünya Kupası etkinliğini daha düzenleme olasılığını düşünmeyi teklif etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimler neticesinde alt parlamento kanadı Duma'da temsil edilme hakkını kazanan partilerin liderleriyle görüşmede, yeni bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesi olasılığını düşünmeyi önerdi.
Putin, "Spora gelince, futsaldaki başarıları biliyorum, tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu yüksek statünün tekrar tekrar yinelenmesini umuyorum. Zamanında Dünya Futbol Şampiyonası'nı düzenledik, en üst düzeyde gerçekleştirdik. Gelin düşünelim, bir Dünya Kupası'na daha mı ev sahipliği yapsak?" ifadelerini kullandı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçen günlerde, Rusya'nın büyük futbol ülkesi olduğunu söylemişti.
Rusya'da 2018'de FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Turnuvadan Fransa galip çıkmıştı.