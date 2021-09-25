https://tr.sputniknews.com/20210925/putin-rusyada-bir-fifa-dunya-kupasi-etkinliginin-daha-duzenlenmesini-teklif-etti-1049249009.html

Putin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti

Putin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Duma'daki siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmede, ülkede yeni bir FIFA Dünya Kupası etkinliğini daha düzenleme... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T23:17+0300

2021-09-25T23:17+0300

2021-09-25T23:21+0300

dünya

rusya

vladimir putin

duma

seçim

fifa dünya kupası

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimler neticesinde alt parlamento kanadı Duma'da temsil edilme hakkını kazanan partilerin liderleriyle görüşmede, yeni bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesi olasılığını düşünmeyi önerdi.Putin, "Spora gelince, futsaldaki başarıları biliyorum, tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu yüksek statünün tekrar tekrar yinelenmesini umuyorum. Zamanında Dünya Futbol Şampiyonası'nı düzenledik, en üst düzeyde gerçekleştirdik. Gelin düşünelim, bir Dünya Kupası'na daha mı ev sahipliği yapsak?" ifadelerini kullandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçen günlerde, Rusya'nın büyük futbol ülkesi olduğunu söylemişti.Rusya'da 2018'de FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Turnuvadan Fransa galip çıkmıştı.

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