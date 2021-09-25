https://tr.sputniknews.com/20210925/rusya-sorusturma-komitesi-an-26-ucaginin-dustugu-yerde-kara-kutular-bulundu-1049244179.html

Rusya Soruşturma Komitesi: An-26 uçağının düştüğü yerde ‘kara kutular’ bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi: An-26 uçağının düştüğü yerde ‘kara kutular’ bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi, Habarovsk bölgesinde An-26 uçağının düştüğü bölgede uçuş kayıt cihazlarının bulunduğunu bildirdi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:44+0300

2021-09-25T17:44+0300

2021-09-25T17:44+0300

dünya

rusya

uçak

ölüm

kara kutu

an-26

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Rusya Soruşturma Komitesi Doğu Bölgeler Arası Ulaştırma İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Habarovsk bölgesinde An-26 uçağının düştüğü ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın yerinde çalışan arama-kurtarma ekipleri, uçuş kayıt cihazlarına ulaştı.Açıklamada, “Mürettebat üyelerinin kokpit içi konuşmalarının ve uçuşun teknik parametrelerinin kaydedildiği uçuş kayıt cihazları tespit edildi ve alıkonuldu. Ayrıca olay yeri incelemesi sırasında teknik belgeler ve diğer teknik kontrol araçları da alıkonuldu” ifadelerine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bildirdiği üzere evvelki gün ‘yer tabanlı uçuş desteği telsiz aygıtlarını’ denetleyen An-26 uçağı, Habarovsk Havalimanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kayboldu. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde düşen uçakta bulunan 6 mürettebat üyesinin kaza sonucunda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Sputnik’e konuşan acil servis yetkilileri, düşen uçağın ‘kara kutularının’ bulunduğu yerin önceden tespit edildiğini belirtmişti.

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rusya, uçak, ölüm, kara kutu, an-26