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https://tr.sputniknews.com/20210925/rusyada-koronavirus-kaynakli-olumler-hiz-kesmiyor-besinci-gun-800den-fazla-olum-kaydedildi-1049243496.html
Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölümler hız kesmiyor: Beşinci gün 800'den fazla ölüm kaydedildi
Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölümler hız kesmiyor: Beşinci gün 800'den fazla ölüm kaydedildi
Rusya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 822 ölüm vakasının kaydedildiği, Rusya genelinde salgın nedeniyle ölenlerin sayısının üst üste beş gündür 800’ün... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:35+0300
2021-09-25T17:35+0300
dünya
rusya
koronavirüs
kovid-19
vaka sayısı
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Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 22 bin 41 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 21 bin 379 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.1 fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 398 bin 415’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 211), St. Petersburg’da (bin 907), Moskova bölgesinde (bin 106), Samara bölgesinde (569) ve Voronej bölgesinde (543) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 822 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 203 bin 95’e yükseldiği kaydedildi.Hastalığı yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 16 bin 325 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 590 bin 933’e ulaştığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-koronaviruse-yakalananlarin-yuzde-98i-asisiz-1048740086.html
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rusya, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı

Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölümler hız kesmiyor: Beşinci gün 800'den fazla ölüm kaydedildi

17:35 25.09.2021
© SputnikRusya, koronavirüs, polis, maske
Rusya, koronavirüs, polis, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Sputnik
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Rusya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 822 ölüm vakasının kaydedildiği, Rusya genelinde salgın nedeniyle ölenlerin sayısının üst üste beş gündür 800’ün üzerinde seyrettiği, toplam ölüm sayısının 203 bin 95’e ulaştığı bildirildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 22 bin 41 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 21 bin 379 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.1 fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 398 bin 415’e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 211), St. Petersburg’da (bin 907), Moskova bölgesinde (bin 106), Samara bölgesinde (569) ve Voronej bölgesinde (543) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
KORONAVİRÜS
Rusya: Koronavirüse yakalananların yüzde 98'i aşısız
8 Eylül, 20:38
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 822 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 203 bin 95’e yükseldiği kaydedildi.
Hastalığı yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 16 bin 325 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 590 bin 933’e ulaştığını vurguladı.
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