Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210925/sabah-yazari-uluc-yakin-arkadasim-dostum-sandigim-imamoglu-selami-sabahi-kesti-1049235724.html
Sabah yazarı Uluç: Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti
Sabah yazarı Uluç: Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti
Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle iletişimi kestiğini söyledi. Uluç, "Yakın arkadaşım, dostum... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T10:08+0300
2021-09-25T10:08+0300
politika
sabah gazetesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
dost
ekrem imamoğlu
hıncal uluç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103572/03/1035720399_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_ccb4600e343d88087537ab074015faaf.jpg
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iletişim kuramadığını söyledi.'Her şey çok ne olacaktı?' başlıklı yazısında "Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde" diyen Uluç, şöyle devam etti:"Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu. En son geçen hafta sormuştum, hatırlarsınız.. 'Her şey çok güzel olacak, dedin İmamoğlu.. Çok değil, daha güzel yaptığın tek şeyi söyle İstanbullular için, burada yazayım..' Tısss!. Verecek cevabı olmadığından tabii."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103572/03/1035720399_128:0:1949:1366_1920x0_80_0_0_4b8b168e014220d5f7104cc808509262.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sabah gazetesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dost, ekrem imamoğlu, hıncal uluç

Sabah yazarı Uluç: Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti

10:08 25.09.2021
© Fotoğraf : TwitterHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle iletişimi kestiğini söyledi. Uluç, "Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iletişim kuramadığını söyledi.
'Her şey çok ne olacaktı?' başlıklı yazısında "Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde" diyen Uluç, şöyle devam etti:
"Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu. En son geçen hafta sormuştum, hatırlarsınız.. 'Her şey çok güzel olacak, dedin İmamoğlu.. Çok değil, daha güzel yaptığın tek şeyi söyle İstanbullular için, burada yazayım..' Tısss!. Verecek cevabı olmadığından tabii."
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:08Sabah yazarı Uluç: Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti
09:50Serdar Ortaç: Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim, tövbeler olsun
09:34Arka Sokaklar'daki aşı mesajı, sosyal medyada gündem oldu
09:19Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var
09:08Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı
05:48Rusya’da uyuşturucu şebekesine gözaltı: İçlerinden birinin Türkiye bağlantısı bulunuyor
05:41Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi
05:28Trudeau: Çin Huawei yetkilisinin serbest kalmasından saatler sonra 2 Kanada vatandaşını salıverdi
05:02Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 36 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulundu
04:42ABD'de riskli işlerde çalışanlar, üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi
04:05Biden ile Japonya Başbakanı Yoşihide Hint-Pasifik ittifakını görüştü
03:52BM Genel Kurulu'nda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi
03:29ABD Temsilciler Meclisi, 778 milyar dolarlık savunma harcamaları yetkilendirme tasarısını kabul etti
03:08Arnavutluk Başbakanı Rama: 900 Afgan sığınmacıyı kabul ettik, ilave fona ihtiyacımız yok
02:40Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanık: Çay bardağım incelensin
02:23Mali'deki çatışmalarda bir Fransız asker hayatını kaybetti
02:15Melih Gökçek ifade verdi
02:10Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Üçlü BM toplantısında egemen eşitliğimizi talep edeceğiz
02:06BM, ABD-Meksika sınırındaki Haitili göçmenleri kabul etmesi için Brezilya ile görüştü
01:46Pentagon: ABD ve Rusya arasındaki askeri koordinasyon, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı