Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Aziz Sancar'ın TEKNOFEST anısını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, kişisel Twitter hesabında TEKNOFEST'te yaşanan bir olayı anlattı. Kacır, festivale katılan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a "TEKNOFEST montu giymek ister misiniz?" diye sorduklarında "Elbette" yanıtını aldıklarını söyledi. Sancar'ın montu giydiğinde canının sıkıldığını belirten Kacır, şöyle devam etti:"Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok' dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi, 'Şimdi tamam' dedi."
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'la TEKNOFEST'te yaşadıkları bir olayı anlattı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, kişisel Twitter hesabında TEKNOFEST'te yaşanan bir olayı anlattı.
Kacır, festivale katılan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a "TEKNOFEST montu giymek ister misiniz?" diye sorduklarında "Elbette" yanıtını aldıklarını söyledi. Sancar'ın montu giydiğinde canının sıkıldığını belirten Kacır, şöyle devam etti:
"Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok' dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi, 'Şimdi tamam' dedi."
“#Teknofest montu giymek ister misiniz?”dediğimizde,“Elbette”dedi. Ama giyince canı sıkıldı. “Herkesin kolunda Türk bayrağı var,bende yok”dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi,“Şimdi tamam”dedi. Gençlerimizin ilham kaynağı @AzizGwenSancar🇹🇷 pic.twitter.com/oFQ0LmU239