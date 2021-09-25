https://tr.sputniknews.com/20210925/sanayi-ve-teknoloji-bakan-yardimcisi-kacir-aziz-sancarin-teknofest-anisini-anlatti-1049237707.html

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Aziz Sancar'ın TEKNOFEST anısını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Aziz Sancar'ın TEKNOFEST anısını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'la TEKNOFEST'te yaşadıkları bir olayı anlattı. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T12:19+0300

2021-09-25T12:19+0300

2021-09-25T12:19+0300

türkiye

aziz sancar

türk bayrağı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

teknofest

mehmet fatih kacır

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, kişisel Twitter hesabında TEKNOFEST'te yaşanan bir olayı anlattı. Kacır, festivale katılan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a "TEKNOFEST montu giymek ister misiniz?" diye sorduklarında "Elbette" yanıtını aldıklarını söyledi. Sancar'ın montu giydiğinde canının sıkıldığını belirten Kacır, şöyle devam etti:"Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok' dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi, 'Şimdi tamam' dedi."

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aziz sancar, türk bayrağı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, teknofest, mehmet fatih kacır