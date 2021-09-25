https://tr.sputniknews.com/20210925/sehir-merkezine-inen-domuzlarla-konustu-birader-ne-var-ne-yok-1049236809.html

Şehir merkezine inen domuzlarla konuştu: 'Birader, ne var ne yok?'

Şehir merkezine inen domuzlarla konuştu: 'Birader, ne var ne yok?'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir vatandaş ise... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T11:30+0300

2021-09-25T11:30+0300

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türkiye

muğla

fethiye

domuz

sohbet

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler mahallesine saat 23:00 sıralarında yaban domuzları sürü halinde indi. Yüksek kesimlerden ilçeye inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaştı.Aralarında yavruların da olduğu yaklaşık 60 yaban domuzu, sokak aralarında gözden kayboldu. Domuzları görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.Görüntü çeken bir kişi ise yakınına yaklaşan domuza “Hoş geldin, sefalar getirdin. Gel, gel, gel. Elimde bir şey yok. Sen beni yersin bir de. Buraya niye geldin? Tam evcilleştin mi? Birader ne var ne yok” diye seslenmesi dikkat çekti.

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fethiye

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muğla, fethiye, domuz, sohbet