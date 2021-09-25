https://tr.sputniknews.com/20210925/serdar-ortac-bir-daha-asla-sahnede-icki-icmeyecegim-tovbeler-olsun-1049235451.html

Serdar Ortaç: Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim, tövbeler olsun

Serdar Ortaç: Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim, tövbeler olsun

Beşiktaş Kulübü'nün suç duyurusunda bulunduğu Serdar Ortaç, bir kez daha özür diledi. "Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T09:50+0300

2021-09-25T09:50+0300

2021-09-25T10:09+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

alkol

serdar ortaç

özür

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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası siyah-beyazlılar hakkında hakaret içeren sözler kullanan şarkıcı Serdar Ortaç, bir kez daha özür diledi.TV100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası adlı programa bağlanan Ortaç, "Çok üzüldüm bu olaya sabaha kadar uyumadım. Konserlerin 2 tanesini iptal ettim. Çok büyük terbiyesizlik ettim. Çok pişmanım" dedi. "İçkili ortamda insan bazen ne diyeceğini şaşırıyormuş. İçki içmemeliydim sahnede. İçki tüm kötülüklerin anası. Büyük hata" ifadesini kullanan Ortaç, şöyle devam etti:"Artık yapacak tek bir şey kaldı. Beşiktaş camiası, taraftarı, sayın başkan, 30 senelik dostum Sergen beni affetsin diye dua edeceğim. Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile."Ortaç, Şener'in "İçkiliydin değil mi sahnede?" şeklindeki sorusu üzerine "Evet, biraz almıştım alkol. Çünkü milletle aynı seviyeye gelmek için ben de içiyorum. Sevmediğim halde. Kardeşim sever mesela, ben sevmem. MS ilaçları bir ton, onun üzerine alkol" yanıtını verdi. Ortaç, "30 yıllık arkadaşım" dediği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bu konuda görüşmediğini belirterek şöyle devam etti:"Bence Sergen'in şu an böyle bir konuya ayıracak vakti yoktur. Adamın başında bir sürü derdi var. Maçı var, Ajax var. Bir sürü sakatlık geçiren oyuncular var. Sanmıyorum açıp Twitter'ı 'Serdar Ortaç böyle düşünmüş' diye. Umursamaz. Görünce kızar belki, mesaj atar, bilmiyorum. Ama başkana çok ayıp oldu. Başkan beni izlemeye gelirdi. Bir sürü insana ayıp oldu."Ortaç, Şener'in "Başkanla (Ahmet Nur Çebi) bir gün karşılaşsan, özür diler misin?" sorusu üzerine "Gidip yayına özür dilerim 'Baba beni affet' diye. Böyle bir şey için silmez herhalde" ifadesini kullandı. Beşiktaşlı taraftarların tepkisine de değinen Ortaç, "Haklılar gibi. Adam orada sahnede takımlarının başarısızlığıyla ilgili konuşmuş. Ben de derim 'Ne konuşuyorsun?' diye. Bir anlık sinirle yapabilirler, haklılar" diye konuştu.Kulübün dava açmasını da haklı bulduğunu belirten Ortaç “Suçluyum, davayı kazanırlarsa cezamı çekeceğim” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/besiktastan-serdar-ortac-icin-suc-duyurusu-1049185506.html

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sergen yalçın, beşiktaş, alkol, serdar ortaç, özür