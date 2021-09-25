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https://tr.sputniknews.com/20210925/tacizci-avukati-savundu-kiz-cocuklari-mesajlasmalardan-hosnut-1049236105.html
Tacizci avukatın savunması: 'Kız çocukları mesajlaşmalardan hoşnut'
Tacizci avukatın savunması: 'Kız çocukları mesajlaşmalardan hoşnut'
İki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiği için 'cinsel taciz' suçundan ceza alan avukat S.K. hakkında sürdürülen disiplin... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T10:49+0300
2021-09-25T10:52+0300
türkiye
ankara
cinsel taciz
avukat
savunma
mesajlaşma
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Z.Ö., aynı yaştaki kuzeni S.Ç.’ye bazı özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak S.Ç., kuzeninin fotoğraflarını izinsiz olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Z.Ö., kuzeninden şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında S.Ç. için Ankara Barosu, avukat S.K.’yı müdafi olarak görevlendirdi. Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre avukat S.K., iki kuzenin telefonunu elde ettikten sonra kendilerine cinsel içerikli mesajlar ve müstehcen fotoğraflar göndermeye başladı. İki kuzenin şikâyeti üzerine Avukat S.K. hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan dava açıldı.Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, mağdurların çocuk oluşu, sanığın avukat olmasından kaynaklı olarak ve hukuki yardım beklemelerinden dolayı olarak, "Rızaları vardı” savunmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığı tespitinde bulundu.Aile Bakanlığı itiraz ettiMahkeme, 'mesaj içeriklerinin ağırlığı, avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olması, kişilik yapısının olumsuz olduğu' gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşarak, ve iyi hal indirimi yapmadan sanık avukata toplamda 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Müştekilerin avukatları ve dosyayı katılan sıfatıyla takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, sanığın daha fazla ceza alması talebiyle karara ilişkin istinafa başvuruda bulundu. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, sanık avukat için alt sınırdan ve iyi hal indirimi yaparak cezayı düşürdü. İstinaf mahkemesi sanık avukatın toplamda, 2 yıl 4 ay cezasına hükmetti.Sanığın avukatı: Rızaları vardıMüşteki avukatları, avukat S.K.’yı Ankara Barosu’na da şikâyet etti. Sanık avukat S.K.’nın vekili avukat G.G., disiplin kuruluna gönderdiği savunmasında 'müvekkilinin kovuşturmaya konu mesajlaşmaları karşı tarafın da hoşnut olduğunu düşünerek sürdürdüğünü, nitekim aldığı cevaplardan karşı tarafında bu konuşmaya rıza gösterdiğinin açıkça belli olduğunu, müvekkiline rahatsız olduğu söylenseydi mesajlaşmaya asla devam etmeyeceğini, kaldı ki şikâyetçi Z.Ö.’nün rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine müvekkilinin yazışmayı kestiğini ve bir daha iletişim kurmadığını, ayrıca şikâyetçi S.Ç.’nin mahkemeye sunduğu dökümlerinden anlaşılacağı üzere bu konuşmalardan rahatsız olmadığı yalnızca rahatsızmış gibi davrandığının anlaşılacağını ve konuşmaların bazı kısımlarının silinerek verdiği yanıtların gizlendiğini' iddia etti.'Meslek onurunu zedeledi'Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, 4 Haziran tarihinde cinsel tacizden ceza alan avukat S.K.’nın bir yıl süre ile işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 20 Eylül tarihinde taraflara tebliğ edilen kararın gerekçesinde, sanık avukatın kız çocukları S.Ç. ve Z.Ö.’ye karşı çok sayıda uygunsuz içerikli mesaj gönderdiğinin dosyadaki belgeler ile sabit olduğu belirtilerek, 'şikâyet edilen avukat vekilinin, şikâyetçilerin bu yazışmalardan hoşnut olduğu yönündeki savunmasının yerinde olmadığı' ifadelerine yer verildi.Kararda, sanık avukat S.K.’nın müdafii olarak tayin edildiği müvekkiline hukuki yardımda bulunması haklarını müdafaa etmesi gerekirken, müvekkil S.Ç. ve tarafları uzlaştırma bahanesi ile mağdur Z.Ö.’ye yönelik cinsel taciz suçu işlediği, avukatlık vakar ve onuru ile bağdaşmayan bu eylemleri ile mesleğin itibarını zedelediği belirtildi.
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ankara, cinsel taciz, avukat, savunma, mesajlaşma

Tacizci avukatın savunması: 'Kız çocukları mesajlaşmalardan hoşnut'

10:49 25.09.2021 (güncellendi: 10:52 25.09.2021)
© FlickrTelefon - mesaj - dolandırıcılık
Telefon - mesaj - dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Flickr
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İki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiği için 'cinsel taciz' suçundan ceza alan avukat S.K. hakkında sürdürülen disiplin soruşturması tamamlandı. S.K.’nın avukatının disiplin kuruluna gönderdiği savunmasında, kız çocuklarının cinsel içerikli mesajlaşmalardan hoşnut olduğu ileri sürüldü.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Z.Ö., aynı yaştaki kuzeni S.Ç.’ye bazı özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak S.Ç., kuzeninin fotoğraflarını izinsiz olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Z.Ö., kuzeninden şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında S.Ç. için Ankara Barosu, avukat S.K.’yı müdafi olarak görevlendirdi.
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre avukat S.K., iki kuzenin telefonunu elde ettikten sonra kendilerine cinsel içerikli mesajlar ve müstehcen fotoğraflar göndermeye başladı. İki kuzenin şikâyeti üzerine Avukat S.K. hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan dava açıldı.
Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, mağdurların çocuk oluşu, sanığın avukat olmasından kaynaklı olarak ve hukuki yardım beklemelerinden dolayı olarak, "Rızaları vardı” savunmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığı tespitinde bulundu.

Aile Bakanlığı itiraz etti

Mahkeme, 'mesaj içeriklerinin ağırlığı, avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olması, kişilik yapısının olumsuz olduğu' gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşarak, ve iyi hal indirimi yapmadan sanık avukata toplamda 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Müştekilerin avukatları ve dosyayı katılan sıfatıyla takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, sanığın daha fazla ceza alması talebiyle karara ilişkin istinafa başvuruda bulundu. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, sanık avukat için alt sınırdan ve iyi hal indirimi yaparak cezayı düşürdü. İstinaf mahkemesi sanık avukatın toplamda, 2 yıl 4 ay cezasına hükmetti.

Sanığın avukatı: Rızaları vardı

Müşteki avukatları, avukat S.K.’yı Ankara Barosu’na da şikâyet etti. Sanık avukat S.K.’nın vekili avukat G.G., disiplin kuruluna gönderdiği savunmasında 'müvekkilinin kovuşturmaya konu mesajlaşmaları karşı tarafın da hoşnut olduğunu düşünerek sürdürdüğünü, nitekim aldığı cevaplardan karşı tarafında bu konuşmaya rıza gösterdiğinin açıkça belli olduğunu, müvekkiline rahatsız olduğu söylenseydi mesajlaşmaya asla devam etmeyeceğini, kaldı ki şikâyetçi Z.Ö.’nün rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine müvekkilinin yazışmayı kestiğini ve bir daha iletişim kurmadığını, ayrıca şikâyetçi S.Ç.’nin mahkemeye sunduğu dökümlerinden anlaşılacağı üzere bu konuşmalardan rahatsız olmadığı yalnızca rahatsızmış gibi davrandığının anlaşılacağını ve konuşmaların bazı kısımlarının silinerek verdiği yanıtların gizlendiğini' iddia etti.

'Meslek onurunu zedeledi'

Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, 4 Haziran tarihinde cinsel tacizden ceza alan avukat S.K.’nın bir yıl süre ile işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 20 Eylül tarihinde taraflara tebliğ edilen kararın gerekçesinde, sanık avukatın kız çocukları S.Ç. ve Z.Ö.’ye karşı çok sayıda uygunsuz içerikli mesaj gönderdiğinin dosyadaki belgeler ile sabit olduğu belirtilerek, 'şikâyet edilen avukat vekilinin, şikâyetçilerin bu yazışmalardan hoşnut olduğu yönündeki savunmasının yerinde olmadığı' ifadelerine yer verildi.

Kararda, sanık avukat S.K.’nın müdafii olarak tayin edildiği müvekkiline hukuki yardımda bulunması haklarını müdafaa etmesi gerekirken, müvekkil S.Ç. ve tarafları uzlaştırma bahanesi ile mağdur Z.Ö.’ye yönelik cinsel taciz suçu işlediği, avukatlık vakar ve onuru ile bağdaşmayan bu eylemleri ile mesleğin itibarını zedelediği belirtildi.
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