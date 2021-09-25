https://tr.sputniknews.com/20210925/taliban-abdnin-insani-yardimla-ilgili-mali-islemlere-izin-vermesini-memnuniyetle-karsiladi-1049244576.html
‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
Taliban’ın, ABD’nin Afganistan’la insani yardımla ilgili mali işlemleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:01+0300
2021-09-25T18:01+0300
2021-09-25T18:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
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afganistan
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insani yardım
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Al-Jazeera’nın haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Washington’un Dünya Bankası’na, Afgan halkına insani ve gıda yardımı sağlamasına izin verme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm ülke ve kuruluşların Kabil ile ilişkileri güçlendirmeye ve Afganlara yardım sağlamaya devam edeceğini umuyoruz” ifadesine yer verildi.ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.Daha önce Taliban* Sözcüsü Süheyl Şahin, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’ın varlıklarının serbest bırakılması için ABD’ye çağrıda bulunduklarını, bu kaynakların Afgan halkına insani yardımın sağlanması için gerektiğini dile getirmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210923/taliban-bazi-ulkelerle-ticari-iliskiler-gelistiriyoruz-yakinda-buyuk-projeler-baslatilabilir-1049199134.html
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abd, rusya, afganistan, taliban, insani yardım
‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
Taliban’ın, ABD’nin Afganistan’la insani yardımla ilgili mali işlemleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Al-Jazeera’nın haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Washington’un Dünya Bankası’na, Afgan halkına insani ve gıda yardımı sağlamasına izin verme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm ülke ve kuruluşların Kabil ile ilişkileri güçlendirmeye ve Afganlara yardım sağlamaya devam edeceğini umuyoruz” ifadesine yer verildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.
Daha önce Taliban* Sözcüsü Süheyl Şahin, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’ın varlıklarının serbest bırakılması için ABD’ye çağrıda bulunduklarını, bu kaynakların Afgan halkına insani yardımın sağlanması için gerektiğini dile getirmişti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.