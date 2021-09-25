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Erdoğan: Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210925/taliban-abdnin-insani-yardimla-ilgili-mali-islemlere-izin-vermesini-memnuniyetle-karsiladi-1049244576.html
‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
Taliban’ın, ABD’nin Afganistan’la insani yardımla ilgili mali işlemleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:01+0300
2021-09-25T18:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
afganistan
taliban
insani yardım
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Al-Jazeera’nın haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Washington’un Dünya Bankası’na, Afgan halkına insani ve gıda yardımı sağlamasına izin verme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm ülke ve kuruluşların Kabil ile ilişkileri güçlendirmeye ve Afganlara yardım sağlamaya devam edeceğini umuyoruz” ifadesine yer verildi.ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.Daha önce Taliban* Sözcüsü Süheyl Şahin, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’ın varlıklarının serbest bırakılması için ABD’ye çağrıda bulunduklarını, bu kaynakların Afgan halkına insani yardımın sağlanması için gerektiğini dile getirmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210923/taliban-bazi-ulkelerle-ticari-iliskiler-gelistiriyoruz-yakinda-buyuk-projeler-baslatilabilir-1049199134.html
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abd, rusya, afganistan, taliban, insani yardım

‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’

18:01 25.09.2021
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Taliban’ın, ABD’nin Afganistan’la insani yardımla ilgili mali işlemleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Al-Jazeera’nın haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Washington’un Dünya Bankası’na, Afgan halkına insani ve gıda yardımı sağlamasına izin verme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm ülke ve kuruluşların Kabil ile ilişkileri güçlendirmeye ve Afganlara yardım sağlamaya devam edeceğini umuyoruz” ifadesine yer verildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.
Daha önce Taliban* Sözcüsü Süheyl Şahin, Sputnik’e açıklamasında, Afganistan’ın varlıklarının serbest bırakılması için ABD’ye çağrıda bulunduklarını, bu kaynakların Afgan halkına insani yardımın sağlanması için gerektiğini dile getirmişti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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