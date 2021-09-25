https://tr.sputniknews.com/20210925/taliban-heratta-oldurdugu-4-kisinin-cesedini-vincle-kent-meydanina-asti-1049243200.html

Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı

Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütü, ülkenin batısındaki Herat kentinde öldürdüğü ve 'insan kaçakçısı' oldukları belirtilen 4 kişinin cansız... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:26+0300

2021-09-25T17:26+0300

2021-09-25T17:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

insan kaçakçısı

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South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, Afganistan'ın batısındaki Herat kentindeki meydanda bir kişinin cansız bedeni vinçle asıldı.Gazeteye konuşan eczacı Vezir Ahmed Sıddıki, meydana 4 ceset getirildiğini ve diğer 3 cesedin, teşhir edilmek üzere kentin diğer meydanlarına götürüldüğünü söyledi.Sıddıki, Taliban'ın polis amiri Ziya'ul Hak Celali'nin, meydanda yaptığı duyuruda, 4 kişinin adam kaçırma suçu işlerken yakalandığı ve polis güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ettiğini aktardı.Sıddıki'ye göre Celali, daha sonra savaşçıların, silahlı çatışmanın ardından 4 kişi tarafından kaçırılan bir baba ve oğlu kurtardığını belirtti.Çatışma sırasında bir Taliban polisi ve bir sivilin yaralandığını kaydeden Celali, insan kaçakçılarının 'çapraz ateşle öldürüldüğünü' belirtti.Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210924/abd-disislerinden-talibanin-uzuv-kesme-ve-infazlari-surdurme-kararina-kinama-1049228188.html

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afganistan, taliban, insan kaçakçısı