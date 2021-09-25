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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210925/taliban-heratta-oldurdugu-4-kisinin-cesedini-vincle-kent-meydanina-asti-1049243200.html
Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı
Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütü, ülkenin batısındaki Herat kentinde öldürdüğü ve 'insan kaçakçısı' oldukları belirtilen 4 kişinin cansız... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:26+0300
2021-09-25T17:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
insan kaçakçısı
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South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, Afganistan'ın batısındaki Herat kentindeki meydanda bir kişinin cansız bedeni vinçle asıldı.Gazeteye konuşan eczacı Vezir Ahmed Sıddıki, meydana 4 ceset getirildiğini ve diğer 3 cesedin, teşhir edilmek üzere kentin diğer meydanlarına götürüldüğünü söyledi.Sıddıki, Taliban'ın polis amiri Ziya'ul Hak Celali'nin, meydanda yaptığı duyuruda, 4 kişinin adam kaçırma suçu işlerken yakalandığı ve polis güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ettiğini aktardı.Sıddıki'ye göre Celali, daha sonra savaşçıların, silahlı çatışmanın ardından 4 kişi tarafından kaçırılan bir baba ve oğlu kurtardığını belirtti.Çatışma sırasında bir Taliban polisi ve bir sivilin yaralandığını kaydeden Celali, insan kaçakçılarının 'çapraz ateşle öldürüldüğünü' belirtti.Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abd-disislerinden-talibanin-uzuv-kesme-ve-infazlari-surdurme-kararina-kinama-1049228188.html
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afganistan, taliban, insan kaçakçısı

Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı

17:26 25.09.2021
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütü, ülkenin batısındaki Herat kentinde öldürdüğü ve 'insan kaçakçısı' oldukları belirtilen 4 kişinin cansız bedenini vinçle kent meydanına astı.
South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, Afganistan'ın batısındaki Herat kentindeki meydanda bir kişinin cansız bedeni vinçle asıldı.
Gazeteye konuşan eczacı Vezir Ahmed Sıddıki, meydana 4 ceset getirildiğini ve diğer 3 cesedin, teşhir edilmek üzere kentin diğer meydanlarına götürüldüğünü söyledi.
Sıddıki, Taliban'ın polis amiri Ziya'ul Hak Celali'nin, meydanda yaptığı duyuruda, 4 kişinin adam kaçırma suçu işlerken yakalandığı ve polis güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ettiğini aktardı.
Sıddıki'ye göre Celali, daha sonra savaşçıların, silahlı çatışmanın ardından 4 kişi tarafından kaçırılan bir baba ve oğlu kurtardığını belirtti.
Çatışma sırasında bir Taliban polisi ve bir sivilin yaralandığını kaydeden Celali, insan kaçakçılarının 'çapraz ateşle öldürüldüğünü' belirtti.
Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.
Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
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