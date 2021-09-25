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Tarihi surlara bina tehdidi
Tarihi surlara bina tehdidi
Trabzon Kalesi'nde surlara bitişik yapılaşma, tarihi dokuya zarar veriyor. Uzmanlar görüntü kirliliğinin yanı sıra binaların yapacakları baskı nedeniyle... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T14:24+0300
2021-09-25T14:24+0300
türkiye
türkiye
trabzon
restorasyon
kentleşme
kale
tarihi yapılar
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Trabzon'da Roma döneminde kaya kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi çarpık yapılaşmaya teslim oldu. Milattan önce 4. yüzyılda yapılan kalenin bitişiğine zaman içerisinde yapılar inşa edildi.İçindeki tapulu mülkler nedeniyle surları tahrip olan kalede artan yapı yoğunluğu da baskı uyguladığı surları tehdit ediyor.Yukarı Hisar, İç Kale, ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölümden oluşan Trabzon Kalesi'nde daha önce yapılan kazı çalışmaları ile bölgede hüküm sürmüş Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı'ya ait yapı ve kalıntılara ulaşılmıştı.Tarihçi ve kent sakinleri yıkılma riski bulunan kalenin yapılardan arındırılarak korunmasını istiyor.'Dünyanın her yerinde kaleli kentler restore edilerek turizme kazandırılıyor'Trabzon’da tarihi kent ve modern kentin birbirinden ayrışmadığını belirten Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Antik Trabzon kentinin kalbi olan kale, içerisinde modern yapılaşmalarının da olduğu bir kent durumunda. Ortahisar’ın mutlaka içerisinde bulunan derme çatma yapılardan arındırılıp, tarihi yapılarının ön plana çıkarılması gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaleli kentler restore edilerek turizme kazandırılıyor ve dünya mirası olarak geleceğe taşınıyor” dedi.Etrafındaki yapıların surları tehdit ettiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Kalenin Aşağı Hisar bölümünde ticari merkezli bir yaşam vardı, Ortahisar’da ise hem idari merkezli ve yaşamın devam ettiği bir alandı. O yüzden alınıp satılabilen tapulu mülkler o alanlarda mevcut. O günden bugüne miras olarak belli kişilere hak olarak kalmış ve bir şekilde tapulanmış" diye konuştu.Üzerine yapılacak olan her türlü yapının baskı ve yükten dolayı surlara zarar verebileceğini belirten Erüz, "Kalede alınıp satılabilen tapulu mülkler, miras olarak belli kişilere kalmış. Kale, baskı ve yükünden dolayı surlarına zarar verme riski olan derme çatma yapılardan arındırılmalı" ifadesini kullandı.Kale surlarının ciddi tahrip edildiğini belirten kent sakinlerinden Murat Keskin de "Kalenin içerisinde yapılar ve hatta kale surlarına takılmış olan çanak antenler bile var" dedi. Vatandaş, yetkililere kalede restorasyon çalışması yapılması için çağrıda bulundu.
türkiye
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türkiye, trabzon, restorasyon, kentleşme, kale, tarihi yapılar

Tarihi surlara bina tehdidi

14:24 25.09.2021
© DHATrabzon'daki tarihi surlar
Trabzon'daki tarihi surlar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
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Trabzon Kalesi'nde surlara bitişik yapılaşma, tarihi dokuya zarar veriyor. Uzmanlar görüntü kirliliğinin yanı sıra binaların yapacakları baskı nedeniyle surların yıkılmasına da neden olabileceğini belirtiyor.
Trabzon'da Roma döneminde kaya kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi çarpık yapılaşmaya teslim oldu. Milattan önce 4. yüzyılda yapılan kalenin bitişiğine zaman içerisinde yapılar inşa edildi.
İçindeki tapulu mülkler nedeniyle surları tahrip olan kalede artan yapı yoğunluğu da baskı uyguladığı surları tehdit ediyor.
Yukarı Hisar, İç Kale, ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölümden oluşan Trabzon Kalesi'nde daha önce yapılan kazı çalışmaları ile bölgede hüküm sürmüş Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı'ya ait yapı ve kalıntılara ulaşılmıştı.

Tarihçi ve kent sakinleri yıkılma riski bulunan kalenin yapılardan arındırılarak korunmasını istiyor.

'Dünyanın her yerinde kaleli kentler restore edilerek turizme kazandırılıyor'

Trabzon’da tarihi kent ve modern kentin birbirinden ayrışmadığını belirten Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Antik Trabzon kentinin kalbi olan kale, içerisinde modern yapılaşmalarının da olduğu bir kent durumunda. Ortahisar’ın mutlaka içerisinde bulunan derme çatma yapılardan arındırılıp, tarihi yapılarının ön plana çıkarılması gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaleli kentler restore edilerek turizme kazandırılıyor ve dünya mirası olarak geleceğe taşınıyor” dedi.
Etrafındaki yapıların surları tehdit ettiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Kalenin Aşağı Hisar bölümünde ticari merkezli bir yaşam vardı, Ortahisar’da ise hem idari merkezli ve yaşamın devam ettiği bir alandı. O yüzden alınıp satılabilen tapulu mülkler o alanlarda mevcut. O günden bugüne miras olarak belli kişilere hak olarak kalmış ve bir şekilde tapulanmış" diye konuştu.
Üzerine yapılacak olan her türlü yapının baskı ve yükten dolayı surlara zarar verebileceğini belirten Erüz, "Kalede alınıp satılabilen tapulu mülkler, miras olarak belli kişilere kalmış. Kale, baskı ve yükünden dolayı surlarına zarar verme riski olan derme çatma yapılardan arındırılmalı" ifadesini kullandı.
Kale surlarının ciddi tahrip edildiğini belirten kent sakinlerinden Murat Keskin de "Kalenin içerisinde yapılar ve hatta kale surlarına takılmış olan çanak antenler bile var" dedi. Vatandaş, yetkililere kalede restorasyon çalışması yapılması için çağrıda bulundu.
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