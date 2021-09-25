Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210925/topraga-gomulu-bulunan-bebegin-anne-ve-anneannesi-gozaltinda-1049244689.html
Toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında
Toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında
Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyunca vücudunu toprağa gömülü buldukları bebeği bıraktığı belirlenen annesi ve... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:01+0300
2021-09-25T18:01+0300
türkiye
adıyaman
gözaltı
bebek
mezarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049244549_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_f36745f49cf3b03148001b3fb5a494bd.jpg
Olay, dün öğle saatlerinde, Bahçecik mahallesinde mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Tedavisine başlanan ve hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeği muayene eden, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.'Bebekten kurtulmak için annemle plan yaptık'Olayın ardından polis ekipleri, mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aynı zamanda son 1 haftada kentteki hastanelerde dünyaya gelen bebeklerle ilgili ev ziyaretleri yaptı. Polis ekipleri tarafından yeni doğan bir bebek, gidilen evde bulunamadı. Bunun üzerine dünyaya gelen kız bebeğin ismi açıklanmayan annesi ile anneannesi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden annenin, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.Bebek korumaya alınacakKadın ve annesinin emniyetteki sorgusu devam ederken, tedavisi süren bebeğin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.
türkiye
adıyaman
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049244549_146:0:1053:680_1920x0_80_0_0_7772d21f2f27a64b0d43e94014ba8c8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adıyaman, gözaltı, bebek, mezarlık

Toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında

18:01 25.09.2021
© AAMezarlıkta gömülü bebek
Mezarlıkta gömülü bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
Abone ol
Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyunca vücudunu toprağa gömülü buldukları bebeği bıraktığı belirlenen annesi ve anneannesi, gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Bahçecik mahallesinde mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.
Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisine başlanan ve hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeği muayene eden, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

'Bebekten kurtulmak için annemle plan yaptık'

Olayın ardından polis ekipleri, mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aynı zamanda son 1 haftada kentteki hastanelerde dünyaya gelen bebeklerle ilgili ev ziyaretleri yaptı. Polis ekipleri tarafından yeni doğan bir bebek, gidilen evde bulunamadı. Bunun üzerine dünyaya gelen kız bebeğin ismi açıklanmayan annesi ile anneannesi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden annenin, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Bebek korumaya alınacak

Kadın ve annesinin emniyetteki sorgusu devam ederken, tedavisi süren bebeğin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:11Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi
18:10Erdoğan: Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar
18:01Toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında
18:01‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
17:51Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
17:47Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı
17:44Rusya Soruşturma Komitesi: An-26 uçağının düştüğü yerde ‘kara kutular’ bulundu
17:4310 dakikada 1.5 litre kola içti ertesi gün öldü
17:39Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldi
17:38DEVA Partisi'nden İstanbul'da 'ilkler' kongresi
17:37Rus uzman: Türkiye’nin bağımsız politikası ABD’yi öfkelendiriyor
17:35Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölümler hız kesmiyor: Beşinci gün 800'den fazla ölüm kaydedildi
17:30BAE, yatırım için Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor
17:26Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı
17:14CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi
17:09Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz
17:05İstanbul'da bir kadın, ‘Oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlattı
17:03İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
16:52İkinci el otoda Doğan ve Şahin fiyatları uçtu: 'Bu kadar etmez, biliyorum'
16:47Alevi dernek başkanı cemevi açılışında Diyanet'i eleştirdi, Isparta Belediye Başkanı müdahale etti