https://tr.sputniknews.com/20210925/trudeau-cin-huawei-yetkilisinin-serbest-kalmasindan-saatler-sonra-2-kanada-vatandasini-saliverdi-1049234586.html
Trudeau: Çin Huawei yetkilisinin serbest kalmasından saatler sonra 2 Kanada vatandaşını salıverdi
Trudeau: Çin Huawei yetkilisinin serbest kalmasından saatler sonra 2 Kanada vatandaşını salıverdi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'nın Huawei'nin mali işler müdürü Meng Wanzhou'yu serbest bırakmasından saatler sonra Çin'in 2 Kanada vatandaşını... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T05:28+0300
2021-09-25T05:28+0300
2021-09-25T05:29+0300
dünya
çin
kanada
casusluk
gözaltı
justin trudeau
serbest
huawei
meng wanzhou
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede tutuklu bulunan telekomünikasyon devi Huawei'nin mali işler müdürü Meng Wanzhou'nun serbest bırakılarak Çin'e dönmesinin ardından Pekin'in, daha önce tutukladığı 2 Kanada vatandaşını (Michael Kovrig ve Michael Spavor) serbest bıraktığını bildirdi.Trudeau, cuma günü geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık 12 dakika önce Michael Kovrig ve Michael Spavor'u taşıyan uçak, Çin hava sahasından ayrıldı ve eve dönüş yolunda" ifadelerini kullandı.Kovrig ve Spavor, 2018 yılında Çin'de casusuk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Ottawa, gözaltıların ABD'nin talebi üzerine Kanada'nın Huawei yetkilisi Meng'i gözaltına almasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini iddia etmişti.ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 2018'in aralık ayında Kanada'da tutuklanan Meng, dün ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma neticesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.
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çin, kanada, casusluk, gözaltı, justin trudeau, serbest, huawei, meng wanzhou
Trudeau: Çin Huawei yetkilisinin serbest kalmasından saatler sonra 2 Kanada vatandaşını salıverdi
05:28 25.09.2021 (güncellendi: 05:29 25.09.2021)
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'nın Huawei'nin mali işler müdürü Meng Wanzhou'yu serbest bırakmasından saatler sonra Çin'in 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
, ülkede tutuklu bulunan telekomünikasyon devi Huawei'nin mali işler müdürü Meng Wanzhou
'nun serbest bırakılarak Çin'e dönmesinin
ardından Pekin'in, daha önce tutukladığı 2 Kanada vatandaşını (Michael Kovrig ve Michael Spavor) serbest bıraktığını bildirdi.
Trudeau, cuma günü geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık 12 dakika önce Michael Kovrig ve Michael Spavor'u taşıyan uçak, Çin hava sahasından ayrıldı ve eve dönüş yolunda" ifadelerini kullandı.
Kovrig ve Spavor, 2018 yılında Çin'de casusuk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Ottawa, gözaltıların ABD'nin talebi üzerine Kanada'nın Huawei yetkilisi Meng'i gözaltına almasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini iddia etmişti.
ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 2018'in aralık ayında Kanada'da tutuklanan Meng, dün ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma neticesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.