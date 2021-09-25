https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynali-milletvekili-zelenskiy-oligarklar-yasasi-nedeniyle-rusyaya-kacmak-zorunda-kalabilir-1049231198.html

Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy, oligarklar yasası nedeniyle Rusya’ya kaçmak zorunda kalabilir

Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy, oligarklar yasası nedeniyle Rusya’ya kaçmak zorunda kalabilir

Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, parlamento tarafından kabul edilen 'Oligarklar Hakkında' yasa tasarısının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T00:26+0300

2021-09-25T00:26+0300

2021-09-25T00:26+0300

dünya

ukrayna

yüksek rada

oligark

yasa

vladimir zelenskiy

aleksey gonçarenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049231171_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f6cdbd49aa842ae539507de961764498.jpg

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da, Avrupa Dayanışması partili milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısının Ukrayna’yı, 'Birinci Vladimir yönetimindeki monarşiye' dönüştüreceğini iddia etti.Gonçarenko, "Bu büyük yolsuzluk. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, ama aslında Zelenskiy’in kendisi, kimin kötü kimin iyi olduğuna karar verecek. Ve hemen şöyle bir şey başlayacak: kötü olmak istemiyorsan bir bavul dolu para al ve Bankovaya Caddesi’ne (Devlet Başkanlığı İdaresi'nin bulunduğu yer) git" ifadelerini kullandı.Tasarının, 'yönetiminin nasıl ülkeyi soyduğunu' göstermemeleri için medya ve basına etki yapma fırsatını da verdiğini öne süren Ukraynalı milletvekili, "Vladimir Aleksandroviç, size sadece şunu söylemek isterim ki, tüm bunlar Ukrayna’da geçmez ve tek sonucu Rusya’ya kaçmak olur" tahmininde bulundu.Gonçerenko, parlamentonun Venedik Komisyonu’nun raporunu beklemeden tasarıyı kabul ettiğini belirterek, "Çünkü tasarıyı sunanlar, Avrupalıların böyle bir şeye asla destek vermeyeceğini biliyorlardı" diye konuştu.Devlet Başkanı Zelenskiy’in teklifi üzerine Rada’da kabul edilen ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, hangi işadamına ‘oligark’ statüsünün verileceğine karar verecek ve özel kayıt tutacak. Oligark statüsü alan işadamlarına, siyasi partilere mali destek sağlamaları ve büyük özelleştirme tesislerin alıcısı olmaları yasaklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20210923/ukraynada-oligarklarla-mucadeleyi-ongoren-kanun-kabul-edildi-1049190406.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, yüksek rada, oligark, yasa, vladimir zelenskiy, aleksey gonçarenko