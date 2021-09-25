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https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynali-milletvekili-zelenskiy-oligarklar-yasasi-nedeniyle-rusyaya-kacmak-zorunda-kalabilir-1049231198.html
Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy, oligarklar yasası nedeniyle Rusya’ya kaçmak zorunda kalabilir
Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy, oligarklar yasası nedeniyle Rusya’ya kaçmak zorunda kalabilir
Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, parlamento tarafından kabul edilen 'Oligarklar Hakkında' yasa tasarısının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T00:26+0300
2021-09-25T00:26+0300
dünya
ukrayna
yüksek rada
oligark
yasa
vladimir zelenskiy
aleksey gonçarenko
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da, Avrupa Dayanışması partili milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısının Ukrayna’yı, 'Birinci Vladimir yönetimindeki monarşiye' dönüştüreceğini iddia etti.Gonçarenko, "Bu büyük yolsuzluk. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, ama aslında Zelenskiy’in kendisi, kimin kötü kimin iyi olduğuna karar verecek. Ve hemen şöyle bir şey başlayacak: kötü olmak istemiyorsan bir bavul dolu para al ve Bankovaya Caddesi’ne (Devlet Başkanlığı İdaresi'nin bulunduğu yer) git" ifadelerini kullandı.Tasarının, 'yönetiminin nasıl ülkeyi soyduğunu' göstermemeleri için medya ve basına etki yapma fırsatını da verdiğini öne süren Ukraynalı milletvekili, "Vladimir Aleksandroviç, size sadece şunu söylemek isterim ki, tüm bunlar Ukrayna’da geçmez ve tek sonucu Rusya’ya kaçmak olur" tahmininde bulundu.Gonçerenko, parlamentonun Venedik Komisyonu’nun raporunu beklemeden tasarıyı kabul ettiğini belirterek, "Çünkü tasarıyı sunanlar, Avrupalıların böyle bir şeye asla destek vermeyeceğini biliyorlardı" diye konuştu.Devlet Başkanı Zelenskiy’in teklifi üzerine Rada’da kabul edilen ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, hangi işadamına ‘oligark’ statüsünün verileceğine karar verecek ve özel kayıt tutacak. Oligark statüsü alan işadamlarına, siyasi partilere mali destek sağlamaları ve büyük özelleştirme tesislerin alıcısı olmaları yasaklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20210923/ukraynada-oligarklarla-mucadeleyi-ongoren-kanun-kabul-edildi-1049190406.html
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ukrayna, yüksek rada, oligark, yasa, vladimir zelenskiy, aleksey gonçarenko

Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy, oligarklar yasası nedeniyle Rusya’ya kaçmak zorunda kalabilir

00:26 25.09.2021
© REUTERS / David 'Dee' DelgadoVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
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Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, parlamento tarafından kabul edilen 'Oligarklar Hakkında' yasa tasarısının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya kaçmasına yol açabileceğini öne sürdü.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da, Avrupa Dayanışması partili milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısının Ukrayna’yı, 'Birinci Vladimir yönetimindeki monarşiye' dönüştüreceğini iddia etti.
Gonçarenko, "Bu büyük yolsuzluk. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, ama aslında Zelenskiy’in kendisi, kimin kötü kimin iyi olduğuna karar verecek. Ve hemen şöyle bir şey başlayacak: kötü olmak istemiyorsan bir bavul dolu para al ve Bankovaya Caddesi’ne (Devlet Başkanlığı İdaresi'nin bulunduğu yer) git" ifadelerini kullandı.
Tasarının, 'yönetiminin nasıl ülkeyi soyduğunu' göstermemeleri için medya ve basına etki yapma fırsatını da verdiğini öne süren Ukraynalı milletvekili, "Vladimir Aleksandroviç, size sadece şunu söylemek isterim ki, tüm bunlar Ukrayna’da geçmez ve tek sonucu Rusya’ya kaçmak olur" tahmininde bulundu.
Gonçerenko, parlamentonun Venedik Komisyonu’nun raporunu beklemeden tasarıyı kabul ettiğini belirterek, "Çünkü tasarıyı sunanlar, Avrupalıların böyle bir şeye asla destek vermeyeceğini biliyorlardı" diye konuştu.
Devlet Başkanı Zelenskiy’in teklifi üzerine Rada’da kabul edilen ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, hangi işadamına ‘oligark’ statüsünün verileceğine karar verecek ve özel kayıt tutacak. Oligark statüsü alan işadamlarına, siyasi partilere mali destek sağlamaları ve büyük özelleştirme tesislerin alıcısı olmaları yasaklanacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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