https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynali-politikaci-bereza-kirim-ve-donbassi-geri-almak-icin-azerbaycanin-izinden-gitmeliyiz-1049247141.html
Ukraynalı politikacı Bereza: Kırım ve Donbass'ı geri almak için Azerbaycan'ın izinden gitmeliyiz
Ukraynalı politikacı Bereza: Kırım ve Donbass'ı geri almak için Azerbaycan'ın izinden gitmeliyiz
Ukraynalı eski milletvekili Bereza, ülkesinin Kırım ve Donbass'ı geri alabilmesi için 'Azerbaycan'ın yaptığı gibi ordunun gücünü artırması ve büyük ortaklar... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T21:00+0300
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekili Borislav Bereza, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın izlediği yolu takip etmeli, ordunun gücünü artırmalı, savaş kabiliyetini artırmalı, bazı görevleri yerine getirmek için büyük ortaklar çekmeliyiz, tıpkı Bakü'nün yaptığı gibi. Örneğin, Azerbaycan için Türkiye, bu türden bir ortak oldu" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın, Donbass’ı geri almak için Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri operasyona hazırlık çalışmaları için harcadığı zamanın daha azına ihtiyaç duyduğunu iddia eden Bereza, "Bunun için Ukrayna’nın büyük modern bir ordu oluşturması ve enerjik diplomatik adımlar atması gerekiyor" dedi.Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabilmek için Rusya'nın büyük siyasi krizler yaşaması ve hatta yıkılması gerektiğini söyleyen Bereza, bu işte en büyük müttefiklerinin ABD, Avrupa ve İngiltere olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html
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donbass, ukrayna, azerbaycan, kırım
Ukraynalı politikacı Bereza: Kırım ve Donbass'ı geri almak için Azerbaycan'ın izinden gitmeliyiz
Ukraynalı eski milletvekili Bereza, ülkesinin Kırım ve Donbass'ı geri alabilmesi için 'Azerbaycan'ın yaptığı gibi ordunun gücünü artırması ve büyük ortaklar bulması gerektiğini' söyledi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekili Borislav Bereza, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın izlediği yolu takip etmeli, ordunun gücünü artırmalı, savaş kabiliyetini artırmalı, bazı görevleri yerine getirmek için büyük ortaklar çekmeliyiz, tıpkı Bakü'nün yaptığı gibi. Örneğin, Azerbaycan için Türkiye, bu türden bir ortak oldu" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın, Donbass’ı geri almak için Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri operasyona hazırlık çalışmaları için harcadığı zamanın daha azına ihtiyaç duyduğunu iddia eden Bereza, "Bunun için Ukrayna’nın büyük modern bir ordu oluşturması ve enerjik diplomatik adımlar atması gerekiyor" dedi.
Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabilmek için Rusya'nın büyük siyasi krizler yaşaması ve hatta yıkılması gerektiğini söyleyen Bereza, bu işte en büyük müttefiklerinin ABD, Avrupa ve İngiltere olduğunu söyledi.