https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynali-politikaci-bereza-kirim-ve-donbassi-geri-almak-icin-azerbaycanin-izinden-gitmeliyiz-1049247141.html

Ukraynalı politikacı Bereza: Kırım ve Donbass'ı geri almak için Azerbaycan'ın izinden gitmeliyiz

Ukraynalı politikacı Bereza: Kırım ve Donbass'ı geri almak için Azerbaycan'ın izinden gitmeliyiz

Ukraynalı eski milletvekili Bereza, ülkesinin Kırım ve Donbass'ı geri alabilmesi için 'Azerbaycan'ın yaptığı gibi ordunun gücünü artırması ve büyük ortaklar... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T21:00+0300

2021-09-25T21:00+0300

2021-09-25T21:00+0300

dünya

donbass

ukrayna

azerbaycan

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101970/41/1019704151_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a72adba291cd485ba2d09dceaeb4d2cd.jpg

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekili Borislav Bereza, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın izlediği yolu takip etmeli, ordunun gücünü artırmalı, savaş kabiliyetini artırmalı, bazı görevleri yerine getirmek için büyük ortaklar çekmeliyiz, tıpkı Bakü'nün yaptığı gibi. Örneğin, Azerbaycan için Türkiye, bu türden bir ortak oldu" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın, Donbass’ı geri almak için Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri operasyona hazırlık çalışmaları için harcadığı zamanın daha azına ihtiyaç duyduğunu iddia eden Bereza, "Bunun için Ukrayna’nın büyük modern bir ordu oluşturması ve enerjik diplomatik adımlar atması gerekiyor" dedi.Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabilmek için Rusya'nın büyük siyasi krizler yaşaması ve hatta yıkılması gerektiğini söyleyen Bereza, bu işte en büyük müttefiklerinin ABD, Avrupa ve İngiltere olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html

donbass

ukrayna

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, ukrayna, azerbaycan, kırım