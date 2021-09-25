https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html
Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 36 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulundu
Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 36 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulundu
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden saha uzmanları, ihtilaflı Donbass bölgesinde 36 kişinin cansız bedeninin... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T05:02+0300
2021-09-25T05:02+0300
2021-09-25T05:02+0300
dünya
donbass
ukrayna
toplu mezar
bombardıman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102725/88/1027258813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f58739ac6a4c56d5c12bc887b8a0fce.jpg
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden (LHC) yetkililer, ihtilaflı Donbass bölgesindeki Krasnadon kenti yakınlarındaki bir toplu mezarda yürüttükleri çalışmalarda, 2014 yılında Kiev yönetiminin bombardımanında hayatını kaybeden 36 kişinin kalıntılarını bulduklarını bildirdiler.Çalışma grubu şefi Anna Soroka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın saldırganlığının kurbanı olan 36 sivile ait cansız bedenlerin kalıntıları, kurbanların cenazelerinin aranması, kimliklerinin tespit edilmesi ve cenazelerinin düzenlenmesi için kurumlar arası çalışma grubunun yürüttüğü faaliyetler neticesinde Verhneşevirevka köyü yakınlarındaki mezarlıktan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.Soroka, ayrıca çalışma grubu mensuplarının, belirtilen alanda yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda başka gömü izine rastlamadığını açıkladı.Yetkili, çalışmanın bir sonraki aşamasının kurbanların kimliklerinin tespit edilmesine odaklanacağını da sözlerine ekledi.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/zelenskiy-donbasstaki-ihtilaf-15-bin-insanin-olumune-neden-oldu-1049166743.html
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102725/88/1027258813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36f959f11e6337b630452aa2fdbaaa2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donbass, ukrayna, toplu mezar, bombardıman
Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 36 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulundu
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden saha uzmanları, ihtilaflı Donbass bölgesinde 36 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bir toplu mezar keşfetti.
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden (LHC) yetkililer, ihtilaflı Donbass bölgesindeki Krasnadon kenti yakınlarındaki bir toplu mezarda yürüttükleri çalışmalarda, 2014 yılında Kiev yönetiminin bombardımanında hayatını kaybeden 36 kişinin kalıntılarını bulduklarını bildirdiler.
Çalışma grubu şefi Anna Soroka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın saldırganlığının kurbanı olan 36 sivile ait cansız bedenlerin kalıntıları, kurbanların cenazelerinin aranması, kimliklerinin tespit edilmesi ve cenazelerinin düzenlenmesi için kurumlar arası çalışma grubunun yürüttüğü faaliyetler neticesinde Verhneşevirevka köyü yakınlarındaki mezarlıktan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.
Soroka, ayrıca çalışma grubu mensuplarının, belirtilen alanda yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda başka gömü izine rastlamadığını açıkladı.
Yetkili, çalışmanın bir sonraki aşamasının kurbanların kimliklerinin tespit edilmesine odaklanacağını da sözlerine ekledi.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor.