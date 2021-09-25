https://tr.sputniknews.com/20210925/yavuz-bingol-multeci-sorunu-buyuk-1049235843.html

Yavuz Bingöl: Mülteci sorunu büyük

Yavuz Bingöl: Mülteci sorunu büyük

Şarkıcı Yavuz Bingöl, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili ne düşündüğüne dair soru üzerine "Mülteci sorunu büyük… İleride bu ülkenin ne terör sorunu ne FETÖ... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T10:18+0300

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yaşam

göçmen

mülteci

yavuz bingöl

oya çınar

z kuşağı

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Şarkıcı Yavuz Bingöl, kendisine dair merak edilenler ve gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.Bingöl, Çınar'ın "Ülke ve dünya gündemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "Mülteci sorunu büyük… İleride bu ülkenin ne terör sorunu ne FETÖ sorunu mülteci sorunu kadar önde olacak. Tabii bu ülkenin Osmanlı’dan gelen bir geleneği var. 600 yıl boyunca din, dil, ırk gözetmeksizin onca insanı aynı topraklarda barındırmışız. Türklerde komşusuna el uzatmak bir gelenektir. Ama entegrasyon sürecinin çok iyi çalışması gerekiyor" yanıtını verdi.'Kapitalizmin sonunun geldiğini, son 50 yılını yaşadığını düşünüyorum'Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin soru üzerine Bingöl, "Valla ben, kapitalizmin sonunun geldiğini, son 50 yılını yaşadığını düşünüyorum. İnsan onurunu korumak için, insan vicdanına daha yakın yeni bir düzen kurulması gerekiyor. Toplum katmanları arasındaki uçurum açıldıkça, fakirleşen insan çoğaldıkça bu düzenin böyle gitmeyeceğini daha net görüyoruz hepimiz. Başka bir şey olacak, olması gerek" diye konuştu.Çınar'ın yönelttiği sorulardan bazıları ve Bingöl'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:'Kendimi ve ülke insanımızı çok şanslı buluyorum'- Duygusal olarak nasıl hissediyorsunuz şu sıra?Memleketin hali nasılsa, hepimiz biraz öyleyiz. İnşallah ülkemizin geleceği çok daha güzel olacak. Çok ülke gezdim, dünyanın pek çok yerine gittim ama bu kadar bereketli toprakları, bu kadar güzel insanı bir arada görmedim. O yüzden kendimi ve ülke insanımızı çok şanslı buluyorum. Bir saniye sonramıza bile hükmedemeyeceğimize göre, dik ve düzgün bir hayat sürmek gerekiyor. Ben hep böyle yaşamaya gayret ettim. Hatasız insan yoktur elbette ama kırdığım insan sayısı çok azdır herhalde.- Gençleri eleştiren de var, 'Pırıl pırıl bir yeni nesil geliyor' diyen de. Siz, Z kuşağını nasıl buluyorsunuz?Farklılar tabii. Teknoloji her şeyi etkiliyor. Gençler, dünyanın bir ucundaki gelişmeden anında haberdar oluyor. Beklentileri farklı. Bu da normal, bu yanlarını eleştirmiyorum ama çok ‘ben’ duygusuyla hareket ediyor Z kuşağı.'Ülkenin geleceğine dair sıkıntılara karşı daha duyarlı olabilirler'- Nasıl olmalılar sizce?Ülkenin geleceğine dair sıkıntılara karşı daha duyarlı olabilirler. 'Eğitim için bu hükümet ne yapıyor, ben yurt dışında eğitim alacak mıyım? Üniversite harcım ne olacak?' Daha çok bunlarla dertleniyorlar. Sosyal medya da çok belirleyici birçok konuda. Orada da herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Herkesin her düşündüğü orada yazmaması, daha dikkatli olması daha iyi olur.

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göçmen, mülteci, yavuz bingöl, oya çınar, z kuşağı