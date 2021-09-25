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Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Yeniköy önlerinde, Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T09:08+0300
2021-09-25T09:38+0300
türkiye
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
rus
türk
kaza
kuru yük gemisi
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Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı 2 kuru yük gemisi, Yeniköy önlerinde çarpıştı. Gemilerin kaza sonrası Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirlendiği duyuruldu.Kazaya ilişkin Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir."İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası daha yaşandı. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.
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kıyı emniyeti genel müdürlüğü, rus, türk, kaza, kuru yük gemisi

Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

09:08 25.09.2021 (güncellendi: 09:38 25.09.2021)
© Fotoğraf : KEGMTahsin imamoğlu gemisi
Tahsin imamoğlu gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Fotoğraf : KEGM
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Yeniköy önlerinde, Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.
Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı 2 kuru yük gemisi, Yeniköy önlerinde çarpıştı. Gemilerin kaza sonrası Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirlendiği duyuruldu.
Kazaya ilişkin Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.
RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir."
İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası daha yaşandı. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.
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