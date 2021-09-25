https://tr.sputniknews.com/20210925/yenikoyde-turk-ve-rus-bandrali-2-kuru-yuk-gemisi-carpisti-1049235006.html

Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Yeniköy önlerinde, Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T09:08+0300

2021-09-25T09:08+0300

2021-09-25T09:38+0300

türkiye

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

rus

türk

kaza

kuru yük gemisi

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Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı 2 kuru yük gemisi, Yeniköy önlerinde çarpıştı. Gemilerin kaza sonrası Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirlendiği duyuruldu.Kazaya ilişkin Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir."İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası daha yaşandı. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

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kıyı emniyeti genel müdürlüğü, rus, türk, kaza, kuru yük gemisi