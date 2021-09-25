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https://tr.sputniknews.com/20210925/youtuberlara-yuzde-15-vergi-geliyor-1049238737.html
YouTuber’lara yüzde 15 vergi geliyor
YouTuber’lara yüzde 15 vergi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T13:37+0300
2021-09-25T13:37+0300
türkiye
vergi
ekonomi
youtuber
youtube
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Kamuoyuna daha çok Dijital Vergi Dairesi’ne ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor. Pakete ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı’nda düzenlendi. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor.Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar şunlar:Sosyal medya gelirleri nasıl vergilendirilecek?Vergi reform paketinin en önemli ayağını Türkiye Dijital Vergi Dairesi oluşturuyor. Bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan sistemin ayrıntıları netleşti.Sistem şöyle: Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen ‘Türkiye Dijital Vergi Dairesi’ uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, ‘Dijital Vergi Asistanı’ sistemi oluşturulacak. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak. Maliye Bakanlığı dijital vergi dairesinin yazılımlarını hizmet alımı yaptırabilecek. Mükellef mahremiyeti için, bu tip yazılımları bakanlık adına kuran şirket çalışanları da devlet memurlarının taşıdığı sorumluluğu taşıyacak. Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.Karavanlara da düzenleme geliyorKaravan turizminin geliştirilmesine dönük düzenlemeler pakette yer alacak. Pandemi döneminde kullanımında artış olan karavanlara yönelik vergilerde de düzenlemeye gidiliyor. Karavan turizmi gelirlerinin artması amacıyla kanunda değişiklik yapılacak. Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergiler düşürülecek. Karavana dönüştürülen araçlar Türkiye’de üretiliyorsa, vergisi ithal araçlara oranla düşük tutulacak.
https://tr.sputniknews.com/20210917/youtuberlara-vergi-duzenlemesi-1048997141.html
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vergi, ekonomi, youtuber, youtube

YouTuber’lara yüzde 15 vergi geliyor

13:37 25.09.2021
© REUTERSYoutube logo
Youtube logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor.
Kamuoyuna daha çok Dijital Vergi Dairesi’ne ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor. Pakete ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı’nda düzenlendi. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar şunlar:

Sosyal medya gelirleri nasıl vergilendirilecek?

1.
YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.
2.
Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.
3.
Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.
4.
Bu platformlarda ders verenler, Yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.
5.
Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.
Vergi reform paketinin en önemli ayağını Türkiye Dijital Vergi Dairesi oluşturuyor. Bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan sistemin ayrıntıları netleşti.
Sistem şöyle: Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen ‘Türkiye Dijital Vergi Dairesi’ uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, ‘Dijital Vergi Asistanı’ sistemi oluşturulacak. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak. Maliye Bakanlığı dijital vergi dairesinin yazılımlarını hizmet alımı yaptırabilecek. Mükellef mahremiyeti için, bu tip yazılımları bakanlık adına kuran şirket çalışanları da devlet memurlarının taşıdığı sorumluluğu taşıyacak. Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.
YouTube / YouTuber - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
EKONOMİ
YouTuber’lara vergi düzenlemesi
17 Eylül, 14:50

Karavanlara da düzenleme geliyor

Karavan turizminin geliştirilmesine dönük düzenlemeler pakette yer alacak. Pandemi döneminde kullanımında artış olan karavanlara yönelik vergilerde de düzenlemeye gidiliyor. Karavan turizmi gelirlerinin artması amacıyla kanunda değişiklik yapılacak. Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergiler düşürülecek. Karavana dönüştürülen araçlar Türkiye’de üretiliyorsa, vergisi ithal araçlara oranla düşük tutulacak.
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