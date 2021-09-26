https://tr.sputniknews.com/20210926/20-ilde-es-zamanli-duzenlenen-kalpazanlik-operasyonunda-96-kisi-gozaltina-alindi-1049259252.html
20 ilde eş zamanlı kalpazanlık operasyonu: 96 kişi gözaltına alındı
20 ilde eş zamanlı kalpazanlık operasyonu: 96 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 20 ilde 116 şüpheliye yönelik 'Benjamin' isimli sahte para operasyonu düzenlendi. 96 kişi yakalanırken, şüphelilerin piyasaya yaklaşık 5 milyon... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T15:34+0300
2021-09-26T15:34+0300
2021-09-26T15:34+0300
türkiye
operasyon
polis
gözaltı
şehir
sahte para
dolandırıcılık
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bastıkları ve yurt dışından çeşitli yollarla temin ettikleri sahte parayı sosyal medya üzerinden piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve sahte tarihi eser ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütünü 1 yıl süren teknik ve fiziki takibe aldı.Takibin ardından Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen 'Benjamin' operasyonu kapsamında, 116 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 130 bin lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 avro, 13 ruhsatsız silah, 1 uzun namlulu tüfek ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete el konuldu.Zanlıların, bastıkları sahte paraları komisyon karşılığında sosyal medyadan kendileriyle iletişim kuran kişilere sattıkları, bu yolla piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürüldüğü tespit edildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210702/istanbulda-sahte-para-operasyonu-5-milyon-lira-degerinde-banknot-ele-gecirildi-1044872130.html
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operasyon, polis, gözaltı, şehir, sahte para, dolandırıcılık
20 ilde eş zamanlı kalpazanlık operasyonu: 96 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 20 ilde 116 şüpheliye yönelik 'Benjamin' isimli sahte para operasyonu düzenlendi. 96 kişi yakalanırken, şüphelilerin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bastıkları ve yurt dışından çeşitli yollarla temin ettikleri sahte parayı sosyal medya üzerinden piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve sahte tarihi eser ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütünü 1 yıl süren teknik ve fiziki takibe aldı.
Takibin ardından Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen 'Benjamin' operasyonu kapsamında, 116 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 130 bin lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 avro, 13 ruhsatsız silah, 1 uzun namlulu tüfek ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete el konuldu.
Zanlıların, bastıkları sahte paraları komisyon karşılığında sosyal medyadan kendileriyle iletişim kuran kişilere sattıkları, bu yolla piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürüldüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.