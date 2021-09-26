https://tr.sputniknews.com/20210926/88-yasindaki-cercici-gunde-12-kilometre-yol-yuruyor-1049262284.html

88 yaşındaki çerçici günde 12 kilometre yol yürüyor

88 yaşındaki çerçici günde 12 kilometre yol yürüyor

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçilik yok olmaya yüz tutarken, Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz 45 yıldır çerçilik... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T18:41+0300

2021-09-26T18:41+0300

2021-09-26T18:41+0300

yaşam

türkiye

kayseri

yaşlı

çerçici

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Tarihin en eski meslek gruplarından biri olan gezgin satıcılar, köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak satıyor. Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yapmaya devam ediyor.Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden çerçici Kemal Çiçekyüz, "88 yaşındayım 45 yıldır bu mesleği yapıyorum. Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum, 12 kilometre uzaklıktaki Sindelhöyük Mahallesi'ne gidiyorum" dedi.

kayseri

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türkiye, kayseri, yaşlı, çerçici