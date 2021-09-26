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ABD'de yolcu treni raydan çıktı, en az 3 kişi öldü
ABD'de yolcu treni raydan çıktı, en az 3 kişi öldü
ABD'nin Montana eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T05:48+0300
2021-09-26T05:48+0300
2021-09-26T05:48+0300
dünya
abd
tren kazası
montana
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ABD'deki en büyük demiryolları işletmesi Amtrak'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı.Chicago-Seattle seferini yapan "Empire Builder" isimli trenin 5 vagonunun raydan çıktığının belirtildiği açıklamada, kaza sırasında trende 147 yolcu ve 13 personel olduğu kaydedildi.Amtrak'in açıklamasında olayda çok sayıda yaralı olduğu ifade edilirken Liberty Bölgesi Şerif'i en az 3 kişinin kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.Kazayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.
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abd, tren kazası, montana
ABD'de yolcu treni raydan çıktı, en az 3 kişi öldü
ABD'nin Montana eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
ABD'deki en büyük demiryolları işletmesi Amtrak'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı.
Chicago-Seattle seferini yapan "Empire Builder" isimli trenin 5 vagonunun raydan çıktığının belirtildiği açıklamada, kaza sırasında trende 147 yolcu ve 13 personel olduğu kaydedildi.
Amtrak'in açıklamasında olayda çok sayıda yaralı olduğu ifade edilirken Liberty Bölgesi Şerif'i en az 3 kişinin kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kazayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.