https://tr.sputniknews.com/20210926/almanya-merkel-sonrasi-icin-sandik-basinda--1049255710.html

Almanya, Merkel sonrası için sandık başında

Almanya, Merkel sonrası için sandık başında

Almanya, Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığın ardından artık aday olmadığı genel seçimler için bugün sandık başına gitti. Başbakanlığı Merkel'in partisi... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T12:15+0300

2021-09-26T12:15+0300

2021-09-26T12:57+0300

dünya

almanya

angela merkel

armin laschet

olaf scholz

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Avrupa Birliği'nin (AB) başat gücü Almanya, Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı sonrası yönünü çizmek için bugün sandık başına gitti. AB'nin en büyük ekonomisinde parlamentodaki dağılım, koalisyon hükümetinin renkleri ve kimin başbakan olacağı, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Başbakanlık için Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet (60), Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz (63) ve Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock (40) arasındaki yarışın az farkla sonuçlanması bekleniyor. Almanya'yı temmuz-ağustosta vuran sel felaketinin ardından afet bölgelerini ziyaret sırasında Laschet’in gülmesi büyük tepki çekerken, ciddiyetini koruyan ve felaketzedeler için güçlü bir kurtarma paketi açıklayan Scholz anketlerin favori adayı haline gelmişti. Yeşiller ve Sol ne yapacak?Bahar aylarında Yeşiller anketlerde en önde giden partiyken, Baerbock'un özgeçmişinde gerçeği tam yansıtmayan bazı bilgilere yer verdiği, vergisini ödediği halde partisinden aldığı bazı ek ücretleri parlamentoya bildirmediğinin ortaya çıkması ve kitabında intihal yapmakla suçlamasının ardından geriye düştü. Ancak olası Yeşil Başbakan, ilk kez bu seçimde dikkate değer bir ihtimal haline geldi. 47 partinin yarıştığı seçimler sonucunda şimdilik 709 sandalyeli parlamentoda hiçbir partinin mutlak çoğunluk elde etmesi beklenmezken, nasıl bir koalisyon hükümeti şekilleneceğine dair pazarlıklar haftalar, hatta aylar alabilir. Eski Doğu Almanya'daki (DDR) iktidar partisi Almanya Sosyalist Birlik'in (SED) uzantısı Sol Parti'nin, SPD ile Yeşiller'in ittifaka gitmesi halinde, ilk kez federal koalisyon hükümeti ortağı olup olamayacağı merak konusu. Merkel'den Sol Parti'yi öcüleştirmeSon 16 yılın euro bölgesi finansal krizinden Suriyeli sığınmacı krizine dek çalkantılı dönemlerinde Avrupa ve Almanya'nın dümenini yöneten ve yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet edecek olan Merkel, kampanyanın son evresine, "SPD ile Yeşiller'i seçerseniz Doğu Alman komünistler iktidara gelir, bizi seçin" söylemiyle müdahil oldu.Bugün anketlerin yüzde 25 SPD, yüzde 23 CDU/CSU projeksiyonuyla foto finişe gidilmesi bekleniyor. 2017 genel seçimlerinde CDU/CSU yüzde 32.9, SPD yüzde 20.5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 12.6, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10.7, Sol Parti yüzde 9.2, Yeşiller yüzde 8.9 oy alarak parlamentoda temsil edilmişti.İlk iş pandemiden çıkışYeni şansölyenin birinci görevi, Almanya'yı büyük oranlarda borçlandıran devasa kurtarma programları sayesinde şimdiye kadar nispeten iyi şekilde yönetilen koronavirüs pandemisinden çıkışı ve toparlanmayı yönetmek olacak.Bazukacı ScholzMerkel hükümetinin işletmelerle çalışanların pandemiyi en az zararla geçirmesine yardımcı olmak için oluşturduğu 750 milyar euroluk kurtarma paketini hazırlayan Scholz, "İşi halletmek için gereken bazuka bu. Pandeminin yol açabileceği her türlü ekonomik zorluğun üstesinden gelebilecek kadar güçlü olduğumuzu göstermek için tüm silahlarımızı masaya koyuyoruz” demişti. Merkel pandemi önlemi olarak kendini tecrit ettiğinde kabine toplantılarına başkanlık eden de Scholz olmuştu.Seçimin rakamları83 milyon nüfuslu Almanya'da bugün 60.4 milyon seçmen sandık başına çağrıldı. Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e (TSİ 19.00) kadar devam edecek.2.8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31.2 milyonu kadın, 29.2 milyonu erkeklerden oluşuyor.Seçmenlerin yüzde 21.3’ü 70 yaşın üzerinde olurken, 30 yaşın altındaki seçmenlerin oranı yüzde 14.4.Türkiye kökenli adaylarAlmanya genel seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor.Mektup oylarına rağbetPandemi nedeniyle bu yıl seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının artacağı ve halkın en az yüzde 40’nın mektupla oy kullanma uygulamasından yararlanacağı tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210924/merkel-hristiyan-demokratlari-sosyal-demokratlastirdi-sira-sosyal-demokratlarin-sagcisi-scholzda-1049232275.html

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almanya, angela merkel, armin laschet, olaf scholz