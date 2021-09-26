Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210926/aracina-binerken-gecirdigi-kazada-eli-sikisan-beyin-cerrahi-kopan-parmaklarini-alip-hastaneye-kostu-1049250853.html
Aracına binerken geçirdiği kazada eli sıkışan beyin cerrahı, kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
Aracına binerken geçirdiği kazada eli sıkışan beyin cerrahı, kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak görev yaptığı hastaneye... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T01:02+0300
2021-09-26T01:02+0300
türkiye
istanbul
kaza
cerrah
parmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250828_4:0:639:357_1920x0_80_0_0_f7cfe9b425f8d45233abb5148c25b305.jpg
Dün saat 13.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen olayda, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halindeki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü.Doktorun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi.Saygın Uçar, Gebze'deki hastanede 16 saat süren ameliyat geçirdi. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan, "Dün öğleden sonra hastanemize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız 72 saatlik kritik bir geçiş saati var" dedi. Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Kazayı gören İzzet Aslan, "Kamyonet tam geçmeden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı. Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Arkadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da aldılar" diye konuştu.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250828_149:0:625:357_1920x0_80_0_0_c16528ac00d935ecbc819510414d2445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kaza, cerrah, parmak

Aracına binerken geçirdiği kazada eli sıkışan beyin cerrahı, kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu

01:02 26.09.2021
© DHAİstanbul Gaziosmanpaşa'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak görev yaptığı hastaneye koştu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak görev yaptığı hastaneye koştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak görev yaptığı hastaneye koştu.
Dün saat 13.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen olayda, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halindeki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü.
Doktorun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi.
Saygın Uçar, Gebze'deki hastanede 16 saat süren ameliyat geçirdi. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan, "Dün öğleden sonra hastanemize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız 72 saatlik kritik bir geçiş saati var" dedi. Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayı gören İzzet Aslan, "Kamyonet tam geçmeden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı. Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Arkadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da aldılar" diye konuştu.
000110
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:02Aracına binerken geçirdiği kazada eli sıkışan beyin cerrahı, kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
00:52Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabine revizyonu
00:37Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu
00:28Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör
00:17BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
00:16Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
00:01Lavrov, BM Genel Kurulu'nda konuştu
DünAvusturya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı: 'Türkiye'ye defol git'
Dünİngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti
DünPutin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti
Dünİspanya’da eğlencenin dozunu kaçıran gençlere polis müdahalesi: 43 yaralı, 20 gözaltı
Dün'PKK'nın 51 mensubu Peşmerge güçlerine katıldı' iddiası
DünLavrov: Rusya, Suriye'de BMGK kararı temelinde güç kullanıyor
DünHamakta bebeğiyle sallanırken, yaklaşan dev yılanı son anda fark etti
DünBM: Suriye'deki savaşta ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla
DünKommersant: Nuland'ın Rusya vizesini alabilmesi için ABD'nin aynı adımı atması gerekiyor
DünHindistan lideri Modi: Afganistan, terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamalı
DünPutin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti
DünNorveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı