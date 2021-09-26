https://tr.sputniknews.com/20210926/arastirma-ayaklari-buyuk-olan-erkekler-eslerini-daha-fazla-aldatiyor-1049265174.html

Araştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor

Araştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T21:25+0300

2021-09-26T21:25+0300

2021-09-26T21:25+0300

yaşam

ingiltere

ayak

araştırma

aldatmak

evlenmek

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Haber Global’in aktardığına göre, İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı.Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığını ortaya koydu.Araştırma göre ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.Bazı insanlar ise araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.

ingiltere

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ingiltere, ayak, araştırma, aldatmak, evlenmek