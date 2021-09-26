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https://tr.sputniknews.com/20210926/arastirma-ayaklari-buyuk-olan-erkekler-eslerini-daha-fazla-aldatiyor-1049265174.html
Araştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor
Araştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T21:25+0300
2021-09-26T21:25+0300
yaşam
ingiltere
ayak
araştırma
aldatmak
evlenmek
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Haber Global’in aktardığına göre, İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı.Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığını ortaya koydu.Araştırma göre ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.Bazı insanlar ise araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.
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ingiltere, ayak, araştırma, aldatmak, evlenmek

Araştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor

21:25 26.09.2021
© Fotoğraf : PinterestAldatmak
Aldatmak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Fotoğraf : Pinterest
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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor.
Haber Global’in aktardığına göre, İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı.
Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığını ortaya koydu.
Araştırma göre ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.
Bazı insanlar ise araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.
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