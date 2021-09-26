https://tr.sputniknews.com/20210926/ardahan-universitesine-sadece-204-ogrenci-yerlesti-1049259117.html

Ardahan Üniversitesi'ne sadece 204 öğrenci yerleşti

Ardahan Üniversitesi'ne sadece 204 öğrenci yerleşti

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Ardahan Üniversitesi'ne sadece 204 öğrenci yerleşti. Üniversite, yüzde 32 doluluk oranıyla yerleştirme oranlarında devlet... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T15:26+0300

2021-09-26T15:26+0300

2021-09-26T15:26+0300

yaşam

ardahan

okul

öğrenci

ardahan üniversitesi

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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Ardahan Üniversitesi'nin 635 kontenjan için sadece 204 öğrencinin yerleştirilmesi ile yüzde 32.13 oranında doluluğa sahip olması Ardahanlılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.Geçtiğimiz günlerde Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük görevinin yanı sıra dekanlık, enstitü müdürlüğü ve koordinatörlük gibi 10 farkı görevi aynı ayda yürütmesi tepki toplamıştı.Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, söz konusu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret almadığını ve almasının da mümkün olmadığını söylemişti. Prof. Dr. Biber, bu görevlerin birçoğunun rektör olarak alt görevleri olduğunu anlatarak şunları söyledi:"Üniversitelerde görevlendirildiğin her kurul, her komisyon için ücret alamazsın. Sadece benim değil, rektör yardımcılarının da dekanlarımızın da benim gibi birçok alt görevleri, komisyon ya da kurul üyelikleri var. Rektörlük görevimle birlikte Sağlık Bilimleri Dekanlığını bizzat ben yürütüyorum. Bu tür atamalar genelde kadro ve personel yetersizliği sonrasında yapılıyor.”

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ardahan, okul, öğrenci, ardahan üniversitesi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)