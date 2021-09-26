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Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı
Adıyaman'da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve anneanne, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T11:03+0300
2021-09-26T11:03+0300
türkiye
adıyaman
hastane
bebek
mezar
torun
anne
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Önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'na 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E. ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Gülçin E. ve Ülkü E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
adıyaman
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adıyaman, hastane, bebek, mezar, torun, anne, nine

Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı

11:03 26.09.2021
© İHABebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA
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Adıyaman'da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve anneanne, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'na 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.
Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E. ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Gülçin E. ve Ülkü E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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