Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210926/bin-ladinin-olduruldugu-ev-atil-bir-alana-donustu-1049253523.html
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü
ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 1 Mayıs 2011’de, Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T09:59+0300
2021-09-26T09:59+0300
dünya
abd
pakistan
usame bin ladin
11 eylül
11 eylül saldırıları
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103459/40/1034594064_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_72ba5ee732879691e130bb18c7cc7238.jpg
ABD’nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012’de Bin Ladin’in Abbottabad’a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin’in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103459/40/1034594064_183:0:904:541_1920x0_80_0_0_546c7ef3937768e9c8a61cd8c7c92f38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pakistan, usame bin ladin, 11 eylül, 11 eylül saldırıları, ev

Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

09:59 26.09.2021
© AP PhotoUsame bin Ladin
Usame bin Ladin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© AP Photo
Abone ol
ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 1 Mayıs 2011’de, Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.
ABD’nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012’de Bin Ladin’in Abbottabad’a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.
O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin’in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.
Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.
Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.
013131
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce