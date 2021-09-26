https://tr.sputniknews.com/20210926/bin-ladinin-olduruldugu-ev-atil-bir-alana-donustu-1049253523.html

Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 1 Mayıs 2011’de, Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T09:59+0300

2021-09-26T09:59+0300

2021-09-26T09:59+0300

dünya

abd

pakistan

usame bin ladin

11 eylül

11 eylül saldırıları

ev

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ABD’nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012’de Bin Ladin’in Abbottabad’a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin’in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

pakistan

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abd, pakistan, usame bin ladin, 11 eylül, 11 eylül saldırıları, ev