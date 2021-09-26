Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.
62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.