https://tr.sputniknews.com/20210926/bir-doktor-daha-koronavirus-nedeniyle-yasamini-yitirdi-1049261293.html

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T17:37+0300

2021-09-26T17:37+0300

2021-09-26T17:37+0300

koronavirüs

izmir

türkiye

doktor

koronavirüs

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İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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izmir, türkiye, doktor, koronavirüs