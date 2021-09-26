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Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T17:37+0300
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koronavirüs
izmir
türkiye
doktor
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İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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izmir, türkiye, doktor, koronavirüs

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

17:37 26.09.2021
© İHAİzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA
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İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.
62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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