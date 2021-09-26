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Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabine revizyonu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabine revizyonu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet kabinesinde revizeye gidilerek 6 bakanlıkta değişiklik yapıldığı bildirildi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T00:52+0300
2021-09-26T00:52+0300
dünya
kabine
revizyon
birleşik arap emirlikleri (bae)
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BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabı üzerinden hükümet kabinesinde meydana gelen revize hakkında bir açıklama yaptı.Al Maktum, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan ile yaptığı görüşmenin ardından, BAE'de yeni hükümet kabinesine yeni bakanların atamasının yapıldığını kaydetti.Yapılan değişiklik kapsamında atanan yeni bakanların isimlerine değinen Al Nahyan, Şeyh Maktum bin Reşid el Maktum'un Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Muhammed bin Hadi el Hüseyni'nin Mali İşlerden Sorumlu Bakanı, Abdullah bin Sultan bin Avvad en-Naimi'nin Adelet Bakanı, Abdulrahman el-Avr'ın İnsan Kaynakları ve Vatandaşlık Bakanı, Meryem el Meheri'nin İklim ve Çevre Bakanı, Abdullah bin Mehir el Ketbi'nin Federal Yüksek Meclis İşlerinden Sorumlu Bakanı olarak atandığını bildirdi.BAE'de son olarak 14 Temmuz 2020'de 15. hükümet kabinesinin teşkil edildiği duyurulmuştu.BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 2019'da 4'üncü defa Devlet Başkanı olarak seçilmişti.​​​​​​​​​​​​​
birleşik arap emirlikleri (bae)
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kabine, revizyon, birleşik arap emirlikleri (bae)

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabine revizyonu

00:52 26.09.2021
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet kabinesinde revizeye gidilerek 6 bakanlıkta değişiklik yapıldığı bildirildi.
BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabı üzerinden hükümet kabinesinde meydana gelen revize hakkında bir açıklama yaptı.
Al Maktum, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan ile yaptığı görüşmenin ardından, BAE'de yeni hükümet kabinesine yeni bakanların atamasının yapıldığını kaydetti.
Yapılan değişiklik kapsamında atanan yeni bakanların isimlerine değinen Al Nahyan, Şeyh Maktum bin Reşid el Maktum'un Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Muhammed bin Hadi el Hüseyni'nin Mali İşlerden Sorumlu Bakanı, Abdullah bin Sultan bin Avvad en-Naimi'nin Adelet Bakanı, Abdulrahman el-Avr'ın İnsan Kaynakları ve Vatandaşlık Bakanı, Meryem el Meheri'nin İklim ve Çevre Bakanı, Abdullah bin Mehir el Ketbi'nin Federal Yüksek Meclis İşlerinden Sorumlu Bakanı olarak atandığını bildirdi.
BAE'de son olarak 14 Temmuz 2020'de 15. hükümet kabinesinin teşkil edildiği duyurulmuştu.
BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 2019'da 4'üncü defa Devlet Başkanı olarak seçilmişti.​​​​​​​​​​​​​
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