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https://tr.sputniknews.com/20210926/bm-genel-sekreteri-guterres-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-ile-gorustu-1049250299.html
BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T00:17+0300
2021-09-26T00:17+0300
2021-09-26T00:17+0300
dünya
nikos anastasiadis
antonio guterres
bm genel kurulu
ersin tatar
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İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar'ın ''Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu'' belirtildi.Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Tatar ve Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme de yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20210925/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-uclu-bm-toplantisinda-egemen-esitligimizi-talep-edecegiz-1049233028.html
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nikos anastasiadis, antonio guterres, bm genel kurulu, ersin tatar
BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar'ın ''Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu'' belirtildi.
Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Tatar ve Kıbrıs Cumhuriyeti lideri
Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme de yapacak.