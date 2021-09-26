https://tr.sputniknews.com/20210926/bm-genel-sekreteri-guterres-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-ile-gorustu-1049250299.html

BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T00:17+0300

2021-09-26T00:17+0300

2021-09-26T00:17+0300

dünya

nikos anastasiadis

antonio guterres

bm genel kurulu

ersin tatar

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İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar'ın ''Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu'' belirtildi.Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Tatar ve Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme de yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20210925/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-uclu-bm-toplantisinda-egemen-esitligimizi-talep-edecegiz-1049233028.html

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nikos anastasiadis, antonio guterres, bm genel kurulu, ersin tatar