https://tr.sputniknews.com/20210926/c-1049257657.html

17 yaşındaki genci silahla vurup levyeyle öldürdüler

17 yaşındaki genci silahla vurup levyeyle öldürdüler

Gaziantep'te husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı parkta kavga eden 17 yaşındaki genç, önce tabancayla vuruldu, sonra da levye ile darp edildi. Ağır yaralı... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T13:41+0300

2021-09-26T13:41+0300

2021-09-26T13:42+0300

türkiye

gaziantep

polis

ölüm

kavga

park

cinayet

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Şehitkamil ilçesi Göllü Mahallesi'nde Ali Karataş, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişilerle mahalle içindeki parkta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahla kasığından vurularak yaralanan Ali Karataş yere yığıldı. İddiaya göre kanlar içinde yere yığılan Karataş’a levyeyle saldıran gençler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine yaralı genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kasığından kurşunla yaralandıktan sonra kafasına da levye ile de vurulan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilen Karataş'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Araban ilçesine götürüldü.Polisin olaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210926/pansuman-icin-hastaneye-giden-kadin-oldu-1049254813.html

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gaziantep, polis, ölüm, kavga, park, cinayet