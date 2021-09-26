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https://tr.sputniknews.com/20210926/cumhurbaskani-erdogan-torununun-kedisiyle-fotografini-paylasti-1049260538.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T17:05+0300
2021-09-26T17:05+0300
2021-09-26T17:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
kedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, sosyal medya, kedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadesini kullandı.