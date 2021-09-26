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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T17:05+0300
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sosyal medya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, sosyal medya, kedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı

17:05 26.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/RTErdoganCumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/RTErdogan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" ifadesini kullandı.
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