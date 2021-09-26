https://tr.sputniknews.com/20210926/ersin-tatar-adadaki-tek-gercek-kibris-turk-tarafinin-egemen-esitliginin-kabul-edilmesidir-1049251103.html

Ersin Tatar: Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesidir

Ersin Tatar: Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesidir

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, "Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve geçmişten gelen haklarının kabul edilmesidir" dedi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T02:05+0300

2021-09-26T02:05+0300

2021-09-26T02:05+0300

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından BRT'ye (Bayrak Radyo Televizyonu) değerlendirmelerde bulundu.Genel Sekreter Guterres'e Türk tarafının son pozisyonunu (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) aktardıklarını belirten Tatar, egemen eşitlik ve uluslararası pozisyonu kabul etmeleri halinde kapsamlı resmi görüşmelere geçilebileceğini aktardığını söyledi.Tatar, Genel Sekreter'e, Rum tarafının ortaya koyduğu statükonun devamı tezi ve görüşmelerin Crans Montana sürecinden devam edilmesi gerektiği yönündeki önerisinin gerçekçi olmadığını anlattığını ifade ederek, "Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve geçmişten gelen haklarının kabul edilmesidir" dedi.Genel Sekreter'in 2017'deki Crans Montana sürecini de iyi bildiğini, dolayısıyla gerçeklere hakim olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs'ta teknik komitelerin daha fazla çalıştırılabileceğini, böylelikle 'devletten devlete' çalışmaların bir güven ortamı yaratabileceğini belirtti.Tatar, Kıbrıs'ta çözümün ancak bir güven ortamında mümkün olabileceğini vurgulayarak, görüşmelerin devamını 27 Eylül Pazartesi günü Genel Sekreter ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile yapacakları gayriresmi üçlü toplantıda sürdüreceklerini kaydetti.Anastasiadis'in açıklamalarında gerçekleri çarpıttığını, Kıbrıs’taki sıkıntıların 1974'te değil 1963'te başladığını Guterres'e anlattığını ifade eden Tatar, Genel Sekretere 1963’te yaşanan Kanlı Noel'i ve 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmediğini hatırlattığını söyledi.BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un görevinden ayrılacağını belirten Tatar, Genel Sekreter'e göreve yeni gelecek Kıbrıs Özel Danışmanının yetkilerini aşmaması yönünde telkinde bulunduğuna, Guterres'in de atanacak yeni kişinin yetkilerinin Lute'dan daha fazla olmayacağını teyit ettiğine değindi.Kıbrıs Türk tarafının güçlü müzakere heyetinin, tecrübesi ve birikimleriyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ruhunu New York'ta yaşattığını dile getiren Tatar, "Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki egemene eşit devlet tezimizi ana vatan Türkiye de tamamıyla desteklemektedir. Biz burada KKTC gerçeğinin kabul görmesinden dolayı gururluyuz. Kıbrıs'ta bir çözüm için ise iki tarafın da onayına ihtiyaç vardır ama maalesef Rum tarafının bu noktaya gelmedi. Anastasiadis, federasyon taktiğiyle KKTC'yi ortadan kaldırarak Kıbrıs Türklerini kendi devletine yama yapmak niyetindedir. Bu asla kabul edilemez" diye konuştu.

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güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, ersin tatar