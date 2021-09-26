https://tr.sputniknews.com/20210926/guatemalada-bir-teknede-515-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1049251824.html

Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi

Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, polisin düzenlediği operasyonda bir teknede 515 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirdi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T04:01+0300

2021-09-26T04:01+0300

2021-09-26T04:01+0300

dünya

guatemala

tekne

kokain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103979/65/1039796586_0:56:1242:755_1920x0_80_0_0_cf4116dc64707762cf79d1f43a3f941e.jpg

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Puerto Barrios sahilinde, köpek balığına benzer bir sürat teknesinde gizlenmiş halde kokain tespit edildi.Yetkililer, ihbar üzerine harekete geçen narkotikle mücadele ekiplerinin bir tekneye yaptığı operasyonda, 515 kilogram kokain ele geçirdiğini kaydetti.Bölgede ayrıca uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yanmış bir uçağında bulunduğu ve 6 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.Ordu sözcüsü Ruben Tellez, açıklamasında, Meksika sınırına yakın kuzey bölgesinden ülkeye yasa dışı olarak bir uçağın indiğini tespit ettiklerini söyledi.Uyuşturucu trafiğiABD makamlarına göre, Güney Amerika ülkelerinden gönderilen uyuşturucu sevkiyatı; uçak, tekne ve denizaltılarla uluslararası kartellerin de aracılığıyla Orta Amerika ve Meksika üzerinden geçiyor.Guatemalalı yetkililere göre, ülkede her yıl uyuşturucu kaçakçılığı ve çete operasyonlarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.

guatemala

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guatemala, tekne, kokain