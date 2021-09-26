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İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti
İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti
Bursa’dan İstanbul’a araba almaya giden tahlisiz adam yanında taşıdığı 111 bin lirasını bir anlık dalgınlık sonucu Yalova’da bindiği dolmuşta unuttu ve bir... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T13:26+0300
2021-09-26T13:26+0300
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bursa
yalova
inşaat
kayıp
para
çalışma
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Ahmet Dağ, zor şartlarda biriktirdiğini söylediği 111 bin TL ile İstanbul Pendik'ten araba almak için Bursa şehirler arası otobüs terminalinden Yalova'ya gelen otobüse bindi. Daha sonra Yalova terminalinde otobüsten inen tahlisiz adam buradan bindiği dolmuş ile Yalova feribot iskelesine gelerek İDO feribotu ile İstanbul'a gitmek için yola çıktı.Ahmet Dağ isimli yaşı adam Bindiği Yalova – Pendik Feribotu seyir halinde iken bir anda içinde 111 bin lira paranın olduğu poşetin yanında olmadığını fark etti. Panikle durumu hemen gemi personeline ileten yaşlı adam daha sonra aynı gemi ile Yalova'ya geri dönerek Yalova terminalinde kaybettiği para poşetinin bulunması için güvenlik kamera kayıtlarına bakılmasını istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise yaşı adamın yanında taşıdığı para poşetini Yalova Terminalinde bindiği dolmuşta düşürdüğü tespit edildi. Ancak yaşlı adamın bindiği dolmuşta yapılan incelemede içinde 111 Bin lira para olan poşet bulunamadı. Tahlisiz adam çaresizce kaybettiği paranın bulunmasını beklerken Yalova emniyetinin olay ile ilgili soruşturması titizlikle devam ediyor.'Yıllarca inşaatlarda çalışarak topladım'Araç almak için Bursa'dan İstanbul'a giden ve yolda parasını düşüren Ahmet Dağ isimli vatandaş, paranın bir an önce bulunmasını beklerken, “Ben bu parayı toplamak için yıllarca inşaatlarda çalıştım, eşim evde hasta onu hastaneye götürmek için araba almaya karar verdim, bir anlık dalgınlık sonucunda paramı kaybettim, inşallah helal süt emmiş biri paramı bulur ve bana getirir” dedi.
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bursa, yalova, inşaat, kayıp, para, çalışma

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti

13:26 26.09.2021
© İHAİnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti
İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA
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Bursa’dan İstanbul’a araba almaya giden tahlisiz adam yanında taşıdığı 111 bin lirasını bir anlık dalgınlık sonucu Yalova’da bindiği dolmuşta unuttu ve bir daha düşürdüğü parayı bulamadı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Ahmet Dağ, zor şartlarda biriktirdiğini söylediği 111 bin TL ile İstanbul Pendik'ten araba almak için Bursa şehirler arası otobüs terminalinden Yalova'ya gelen otobüse bindi. Daha sonra Yalova terminalinde otobüsten inen tahlisiz adam buradan bindiği dolmuş ile Yalova feribot iskelesine gelerek İDO feribotu ile İstanbul'a gitmek için yola çıktı.
Ahmet Dağ isimli yaşı adam Bindiği Yalova – Pendik Feribotu seyir halinde iken bir anda içinde 111 bin lira paranın olduğu poşetin yanında olmadığını fark etti. Panikle durumu hemen gemi personeline ileten yaşlı adam daha sonra aynı gemi ile Yalova'ya geri dönerek Yalova terminalinde kaybettiği para poşetinin bulunması için güvenlik kamera kayıtlarına bakılmasını istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise yaşı adamın yanında taşıdığı para poşetini Yalova Terminalinde bindiği dolmuşta düşürdüğü tespit edildi. Ancak yaşlı adamın bindiği dolmuşta yapılan incelemede içinde 111 Bin lira para olan poşet bulunamadı. Tahlisiz adam çaresizce kaybettiği paranın bulunmasını beklerken Yalova emniyetinin olay ile ilgili soruşturması titizlikle devam ediyor.

'Yıllarca inşaatlarda çalışarak topladım'

Araç almak için Bursa'dan İstanbul'a giden ve yolda parasını düşüren Ahmet Dağ isimli vatandaş, paranın bir an önce bulunmasını beklerken, “Ben bu parayı toplamak için yıllarca inşaatlarda çalıştım, eşim evde hasta onu hastaneye götürmek için araba almaya karar verdim, bir anlık dalgınlık sonucunda paramı kaybettim, inşallah helal süt emmiş biri paramı bulur ve bana getirir” dedi.
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