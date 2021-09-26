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https://tr.sputniknews.com/20210926/irak-yuksek-yargisindan-israil-ile-normallesme-isteyenler-hakkinda-tutuklama-karari-1049255407.html
Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı
Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı
Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen 'İsrail ile normalleşme' temalı konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T11:54+0300
2021-09-26T12:09+0300
dünya
irak
israil
erbil
normalleşme
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
yargı
karar
kürdistan
konferans
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Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de iki gün önce düzenlenen konferansa katılan kişilere ilişkin aldığı kararı açıkladı.Yüksek Yargı Konseyi, İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan bu konferansta bulunanlar hakkında tutuklama kararı aldı.Erbil'de cuma günü düzenlenen konferansa katılan Şeyh Visam el-Hardan gibi Arap Sünni aşiret temsilcileri, İsrail ile Irak arasında ilişkilerin kurulması ve diğer bazı Arap ülkeleri gibi normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulunmuştu.Konferansta, Irak Kültür Bakanlığı'nda arşiv uzmanı olarak görev yapan Sahar el-Taii'nin de yer alması dikkatleri çekmişti.'İsrail ile normalleşme' temalı konferans, Irak'taki Sünni, Şii, Kürt ve Türkmen siyasi grupların tepkisine neden olmuştu. Şeyh Hardan'ın Enbar'daki aşireti de yapılan çıkışı kınayarak, kamuoyundan özür dilemişti. Sünni Arap aşiretlerinden de olayı kınayan ve reddeden açıklamalar yapılmıştı.Irak merkezi hükümeti de olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/irak-hukumeti-israil-ile-normallesmeyi-reddediyoruz-1049242889.html
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irak, israil, erbil, normalleşme, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), yargı, karar, kürdistan, konferans

Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı

11:54 26.09.2021 (güncellendi: 12:09 26.09.2021)
© AAIrak bayrağı
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© AA
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Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen 'İsrail ile normalleşme' temalı konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de iki gün önce düzenlenen konferansa katılan kişilere ilişkin aldığı kararı açıkladı.
Yüksek Yargı Konseyi, İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan bu konferansta bulunanlar hakkında tutuklama kararı aldı.
Erbil'de cuma günü düzenlenen konferansa katılan Şeyh Visam el-Hardan gibi Arap Sünni aşiret temsilcileri, İsrail ile Irak arasında ilişkilerin kurulması ve diğer bazı Arap ülkeleri gibi normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulunmuştu.
Konferansta, Irak Kültür Bakanlığı'nda arşiv uzmanı olarak görev yapan Sahar el-Taii'nin de yer alması dikkatleri çekmişti.
'İsrail ile normalleşme' temalı konferans, Irak'taki Sünni, Şii, Kürt ve Türkmen siyasi grupların tepkisine neden olmuştu. Şeyh Hardan'ın Enbar'daki aşireti de yapılan çıkışı kınayarak, kamuoyundan özür dilemişti. Sünni Arap aşiretlerinden de olayı kınayan ve reddeden açıklamalar yapılmıştı.
Irak merkezi hükümeti de olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını bildirmişti.
Sadr'ın çağrısıyla düzenlenen gösteride Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak ve flamaya izin verilmedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
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