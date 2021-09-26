https://tr.sputniknews.com/20210926/kahvehane-yanarken-oyuna-devam-ettiler-1049260075.html

Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler

Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler

Düzce'de bir kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T16:27+0300

2021-09-26T16:27+0300

2021-09-26T16:27+0300

yaşam

türkiye

yangın

düzce

oyun

kahvehane

itfaiye

kıraathane

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Düzce’nin Dereli Tütüncü Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı.Borulardan çıktığı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

düzce

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türkiye, yangın, düzce, oyun, kahvehane, itfaiye, kıraathane