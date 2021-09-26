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https://tr.sputniknews.com/20210926/kahvehane-yanarken-oyuna-devam-ettiler-1049260075.html
Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler
Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler
Düzce'de bir kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T16:27+0300
2021-09-26T16:27+0300
yaşam
türkiye
yangın
düzce
oyun
kahvehane
itfaiye
kıraathane
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Düzce’nin Dereli Tütüncü Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı.Borulardan çıktığı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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türkiye, yangın, düzce, oyun, kahvehane, itfaiye, kıraathane

Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler

16:27 26.09.2021
© İHAKahvehane yanarken oyuna devam ettiler
Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA
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Düzce'de bir kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak, tavla ve okey oynamaya devam etti.
Düzce’nin Dereli Tütüncü Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı.
Borulardan çıktığı düşünülen dumanların çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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